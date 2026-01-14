Primăriile vor putea executa silit indemnizațiile persoanelor cu handicap grav și ajutoarele sociale ale celor cu restanțe la plata taxelor

Proiectul de lege privind reforma administrației publice locale și centrale va permite primăriilor să execute silit indemnizația asistentului personal al persoanei cu handicap grav ori sumele plătite ca venit minim de incluziune în cazul celor care au restanțe la plata taxelor și impozitelor. Scopul este ca primăriile să-și recupereze datoriile fiscale restante și să asigure o mai bună colectare a taxelor și impozitelor locale.

Proiectul de lege, lansat în dezbatere publică marți seara de Ministerul Dezvoltării, prevede nu doar reducerea a mii de posturi din administrația locală, ci și măsuri de îmbunătățire a colectării taxelor și impozitelor locale de către primării.

Indemnizația asistenților personali și venitul minim de incluziune vor putea fi executate silit

Printre acestea se numără extinderea executării silite asupra indemnizațiilor asistenților personali și asupra sumelor plătite ca venit minim de incluziune începând din acest an.

„În domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap sunt introduse reguli pentru executarea silită a indemnizației asistentului personal al persoanei cu handicap grav, începând cu data de 1 a lunii următoare datei de intrare în vigoare a prezentei legi. Astfel, din 2026 indemnizația poate fi urmărită silit pentru plata impozitelor și taxelor locale datorate titularilor”, se arată în nota de fundamentare.



Mai exact, schimbările vizează două tipuri de beneficiari:

persoanele cu handicap grav care au și calitatea de pensionari de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate și care pot opta pentru indemnizația pentru însoțitor sau pentru asistent personal. Dreptul de opțiune se menține și în cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă.

părinții sau, după caz, reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, care pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare.

Dacă aceștia au restanțe la plata taxelor și impozitelor, primăriile pot reține sumele datorate din indemnizație la solicitarea organelor fiscale locale. Organele fiscale transmit titlurile executorii pentru obligațiile restante în anumite termene.

„Scopul principal al acestei modificări este de a permite autorităților fiscale să recupereze datoriile fiscale restante prin reținerea și executarea silită din indemnizația acordată persoanelor cu handicap grav, începând cu 2026. De asemenea, se urmărește asigurarea unei mai bune colectări a impozitelor și taxelor locale, protejând bugetele locale, în timp ce menține drepturile beneficiarilor de indemnizație să primească plățile complete dacă își achită obligațiile fiscale”, se precizează în nota de fundamentare.

Indemnizația lunară în aceste cazuri este egală cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice. Salariul net al unui asistent personal gradația 0 în România este de 2.574 lei, echivalentul salariului minim net la care se aplică facilitatea fiscală de 300 lei netaxabili.



O altă măsură, tot începând cu data de 1 a lunii următoare datei de intrare în vigoare a prezentei legi, se propune posibilitatea de a executa silit sumele acordate ca venit minim de incluziune pentru plata impozitelor și taxelor locale.



Venitul minim de incluziune este un program de asistență socială, creat pentru a ajuta persoanele și familiile aflate în situații vulnerabile să depășească mai ușor obstacolele financiare pe care le întâmpină.

Ajutorul se acordă persoanelor singure/familiilor care obțin un venit net calculat mai mic sau egal cu nivelurile maxime stabilite prin lege, pentru fiecare dintre cele două componente:

Pentru ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net* trebuie să fie de 346 lei lei/lună/membru de familie sau 504 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani.

Pentru sprijin pentru familii cu copii nivelul maxim al venitului* trebuie să fie de 879 lei/membru de familie.

Proiectul de lege prevede că agențiile teritoriale vor reține lunar sumele datorate din aceste venituri, pe baza titlurilor executorii transmise de organele fiscale locale la anumite termene stabilite, și le vor vira în conturile bugetelor locale în termen de 10 zile lucrătoare.

Reținerile se aplică asupra sumei după deducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate și alte drepturi, conform legislației în vigoare.

Dacă beneficiarii obțin certificate de atestare fiscală care confirmă stingerea obligațiilor fiscale, organele fiscale locale trebuie să oprească executarea silită.