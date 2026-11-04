Primark deschide două noi magazine. Unul dintre ele va fi într-un mall din sudul Bucureștiului

Primark deschide în această lună două noi magazine: unul în Bacău și celălalt în București.

Magazinul din Bacău va fi deschis în Arena Mall, pe 17 noiembrie, iar cel de-al treilea din București, va fi deschis în Sun Plaza, pe 26 noiembrie.

Cu aceste două inaugurări, Primark ajunge la nouă magazine în România.

Noul magazin din Arena Mall Bacău va avea o suprafață comercială de aproximativ 2.300

mp și va crea 90 de locuri de muncă, marcând intrarea Primark în județul Bacău. Magazinul

din Sun Plaza va avea o suprafață comercială de aproximativ 2.400 mp și va crea 100 de

locuri de muncă, consolidând prezența retailerului în capitală, alături de magazinele existente

din ParkLake Shopping Centre și AFI Cotroceni, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

În acest an, Primark a mai deschis magazine în Craiova, Sibiu și Iași. Fondat în Irlanda în 1969, Primark este astăzi un retailer internațional de modă, cu peste 500 de magazine în 21 de țări din Europa, SUA și Orientul Mijlociu și peste 80.000 de angajați.