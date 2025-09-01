Primarul Capitalei a anulat avizul pentru protestul împotriva muncitorilor străini: „Nu voi permite ca Bucureștiul să fie folosit ca scenă pentru ură și dezbinare” / Ce spun organizatorii

Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a anunțat că a anulat avizul pentru protestul Noii Drepte și SOS România împotriva imigranților, programat marți. El spune că „nimeni nu are voie să otrăvească societatea cu mesaje extremiste”.

Bujduveanu a convocat de urgență Comisia de ordine publică, iar avizul pentru protestul planificat pe 2 septembrie de către Asociația Noua Dreaptă și Partidul SOS România a fost anulat, conform unui comunicat al Primăriei Capitalei.

Analiza comisiei a arătat că manifestarea ar încălca legislația care interzice adunările prin care se propagă idei extremiste, fasciste, rasiste sau care instigă la ură și violență.

Instituția susține că, inițial, documentația depusă de organizatori indica o temă legată de dezbaterea asupra Strategiei de incluziune a migranților. „Ulterior, organizatorii au promovat în spațiul public mesaje explicit anti-imigranți, care incită la ură și discriminare”, se arată în comunicat.

„Nu voi permite ca Bucureștiul să fie folosit ca scenă pentru ură și dezbinare. Dreptul la protest este garantat și va fi respectat de fiecare dată, dar nimeni nu are voie să calce în picioare legea și să otrăvească societatea cu mesaje extremiste. Capitala este un oraș european, deschis și solidar – iar asta trebuie apărat cu fermitate”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Organizator: „O să reprogramăm”

Contactat de HotNews, organizatorul protestului, Constantin Nechita, a transmis că protestul va fi reprogramat.

„O să reprogramăm pentru o altă dată. Nu ne vom prezenta mâine, pentru că noi avem sute de acțiuni, toate organizate în mod legal. Mai avem vreo 10-15 pe aceeași tematică. Acum este prima oară când ni se anulează vreo acțiune”, a spus Nechita.

El a acuzat și că reprezentanții Primăriei Municipiului București „au fost supuși la niște presiuni din partea Institutului Elie Wiesel, din partea Asociației ACCEPT, din partea CNCD, iar oamenii au găsit o rezolvare prin care s-au disculpat”.

Manifestația împotriva migranților a fost inițial aprobată

Protestul organizat de Noua Dreaptă și Partidul S.O.S. România a fost inițial aprobat de primarul Capitalei și programat pentru 2 septembrie, între orele 11:00 și 13:00. Manifestația este îndreptată împotriva proiectului „Strategia de incluziune a migranților”, retras între timp din dezbatere publică.

Organizatorii au publicat pe site-ul Noii Drepte mesaje care vorbesc despre „imigranți de origine afro-asiatică” și „populații ne-europene, de rasă exclusiv non-albă”.

În replică, Primăria Capitalei a transmis că „nu au fost identificate motive legale de respingere a cererii”. Instituția a precizat că a autorizat participarea a circa 20 de persoane și a subliniat că „autorizarea unei adunări publice nu reprezintă asumarea sau validarea conținutului mesajelor transmise de organizatori”.

Luni, zeci de organizații civice și personalități publice au cerut Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) să trimită un raportor la protestul anti-migranți. Semnatarii au susținut că prezența instituției ar ajuta la prevenirea răspândirii mesajelor de ură și discriminare la adresa muncitorilor străini.

În urmă cu o săptămână, un livrator din Bangladesh a fost lovit în față, în timp ce aștepta la semafor, fiind insultat cu „Du-te înapoi în țara ta!” și „Ești un invadator”. Agresorul se află acum în arest preventiv.