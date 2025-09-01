Zeci de asociații civice, apel către CNCD înaintea mitingului anti-migranți din București

Zeci de organizații civice și personalități publice cer Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) să trimită un raportor la protestul anti-migranți anunțat pentru marți, în fața Primăriei Capitalei. Semnatarii spun că prezența instituției ar ajuta la prevenirea răspândirii mesajelor de ură și discriminare la adresa muncitorilor străini.

„Vă adresăm rugămintea de a desemna un reprezentant al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării care să participe în calitate de monitor la acest eveniment”, se arată în document, potrivit Agerpres.

Potrivit comunicatului, protestul organizat de Noua Dreaptă și Partidul S.O.S. România „va contribui la crearea și normalizarea unui cadru intimidant, ostil și degradant”.

„Având în vedere intensificarea mesajelor de incitare la discriminare din spațiul public care vizează restrângerea exercitării drepturilor economice și sociale, în special dreptul la muncă și a unor condiții de muncă echitabile, pe bază de rasă și naționalitate și dreptul la demnitate personală, considerăm că o manifestație îndreptată împotriva migranților, considerați de către organizatorii evenimentului drept «imigranți cu statut incert, provenind din populații non-europene, de rasă exclusiv non-albă», va contribui la crearea și normalizarea unui cadru intimidant, ostil și degradant”, se precizează în text.

Semnatarii subliniază că prezența unui reprezentant al CNCD ar reprezenta „un sprijin instituțional important în fața diseminării mesajelor urii care transformă migranții, aflați într-o poziție de inegalitate în raport cu majoritatea populației, într-un dușman al societății românești”.

Cine semnează solicitarea

Printre organizațiile care susțin apelul se numără Asociația ACCEPT, ActiveWatch, Centrul FILIA, Agenția pentru Dezvoltare Comunitară „Împreună”, Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală, dar și alte ONG-uri cu activitate în domeniul drepturilor omului și al incluziunii sociale.

Documentul este semnat și de numeroase personalități publice – profesori universitari, avocați, activiști și artiști. Printre aceștia se află Oana Marinescu, Ionela Băluță, Florin Buhuceanu, Ruxandra Ivan, Claudiu Tufiș, Mihai Burcea și coregraful Mihai Mihalcea.

Manifestația împotriva migranților, la o săptămână după cazul muncitorului din Bangladesh lovit

Primăria Capitalei a aprobat protestul organizat de Noua Dreaptă și Partidul S.O.S. România, programat pentru 2 septembrie, între orele 11:00 și 13:00, pe trotuarul din fața sediului PMB, lângă Parcul Cișmigiu. Manifestația este îndreptată împotriva proiectului „Strategia de incluziune a migranților”, retras între timp din dezbatere publică.

Protestul are loc la o săptămână după ce un livrator din Bangladesh a fost lovit în față, în timp ce aștepta la semafor, fiind insultat cu „Du-te înapoi în țara ta!” și „Ești un invadator”. Agresorul se află acum în arest preventiv.

Organizatorii au publicat pe site-ul Noii Drepte mesaje care vorbesc despre „imigranți de origine afro-asiatică” și „populații ne-europene, de rasă exclusiv non-albă”.

În replică, Primăria Capitalei a transmis că „nu au fost identificate motive legale de respingere a cererii”. Instituția a precizat că a autorizat participarea a circa 20 de persoane și a subliniat că „autorizarea unei adunări publice nu reprezintă asumarea sau validarea conținutului mesajelor transmise de organizatori”.

Potrivit PMB, proiectul „Strategia de Incluziune a Migranților” fusese lansat în dezbatere publică în iulie, pe fondul creșterii numărului de cetățeni străini stabiliți în regiunea București-Ilfov, de la 61.260 în 2022 la 125.890 în 2023.