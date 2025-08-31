Primarul Chișinăului, Ion Ceban, care are interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen, anunță că se află la Roma. „Am câteva zile pline”

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, care luna trecută a primit interdicție de intrare în România și în tot spațiul Schengen, anunță dumunică, pe Facebook, că se află la Roma. El s-a filmat în fața Colosseumului și spune că are o mulțime de activități în următoarele zile în capitala Italiei.

În 9 iulie, Ministerul de Externe de la București a confirmat că primarul din Chişinău, Ion Ceban, împreună cu alţi doi cetăţeni ai Republicii Moldova, au primit interdicţie de intrare în România, măsura fiind valabilă pentru o perioadă de cinci ani, atât pe teritoriul României, cât și în spațiul Schengen. MAE a precizat că decizia a fost luată „din motive ce țin de considerente de siguranță națională”.

Ceilalți doi cetățeni moldoveni care au interdicție sunt Natalia Morari și Vasile Tarlev.

„Sunt în Italia. Astăzi am ajuns la Roma și am câteva zile pline de activități, întrevederi, evenimente, discuții despre care vom informa suplimentar”, spune Ion Ceban într-un clip video postat duminică pe pagina sa de Facebook, cu mesajul „Vă salut din Italia”.

Ion Ceban conduce Mișcarea Alternativă Națională (MAN), formațiune membră a Blocului Alternativa, care participă la alegerile parlamentare ce se vor desfășura în 28 septembrie în Republica Moldova.

Cine este Ion Ceban

Ion Ceban și-a început cariera politică alături de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), condusă de fostul președinte al R. Moldova, Vladimir Voronin.

La scurt timp, în cadrul acestei formațiuni, Ion Ceban a ajuns să fie unul dintre fruntașii protestelor organizate de PCRM împotriva Alianței pentru Integrare Europeană.

Ulterior, Ceban a anunțat că părăsește echipa comuniștilor pentru a adera la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de Igor Dodon.

În aceasta formațiune, Ceban devine secretar pentru ideologie al PSRM. În 2014, Ion Ceban era unul dintre susținătorii referendumului nerecunoscut privind independența Găgăuziei și aderarea la așa-numita uniune vamală Rusia-Belarus-Kazahstan.

Ulterior, la doi ani după ce a fost ales pentru prima oară primar al municipiului Chișinău cu susținerea PSRM, Ion Ceban a anunțat, de la tribuna primăriei Chișinău, că părăsește socialiștii și că lansează Mișcarea Alternativă Națională, care, potrivit lui, „va fi o alternativă a actualei guvernări”.

Recent, Ion Ceban, alături de fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, tot el candidat al socialiștilor la prezidențiale din 2024, dar și fostul premier Ion Chicu au anunțat despre creare Blocului Alternativa pentru a merge împreună la alegerile parlamentare care vor avea loc în Republica Moldova în data de 28 septembrie curent.