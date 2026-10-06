VIDEO Primarul din Iași, Mihai Chirica, inculpat de DNA într-un nou dosar. Care sunt acuzațiile procurorilor

Primarul liberal Mihai Chirica este urmărit penal de DNA pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave în dosarul „Păcura” privind dispariţia unei cantităţi importante de păcură din depozitele CET Iaşi. Nu este primul dosar în care Chirica este vizat de DNA. Într-unul dintre ele, a fost achitat în aprilie.

Mihai Chirica a mai fost implicat în alte patru dosare de corupție. De unul dintre ele a scăpat după ce faptele s-au prescris și într-unul a fost achitat de DNA. Privind celelalte două dosare, unul dintre acestea a fost închis din lipsă de probe, iar celălalt a fost trimis de Înalta Curte de Casație și Justiție înapoi către DIICOT, pentru refacerea anchetei, conform Ziarul de Iași.

DNA a anunțat marți, printr-un comunicat, că alături Chirica sunt urmăriți penal nouă funcţionari din Primăria Iaşi. Infracțiunile sunt de complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave.

Acuzațiile pe care DNA i le aduce lui Chirica

Procurorii spun că în 27 mai 2022, în calitate de primar şi ordonator principal de credite, Mihai Chirica aprobat, cu încălcarea legii, plăţi în valoare de 2.036.882 lei din bugetul local către Administraţia Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (A.N.R.S.P.S.). Banii au reprezentat „o achiziţie fictivă a 542 tone de păcură, constatată anterior ca diminuare fără aprobare legală a stocului de rezervă de stat păstrat în depozit la S.C. TERMO SERVICE S.A. Iaşi (societate subordonată Consiliului Local Iaşi)”, conform DNA.

Aprobarea acestor plăți a fost înlesnită de funcţionari ai Primăriei Iași, pe baza unor documente care atesta existenţa şi recepţia cantităţii de păcură, deşi aceasta nu exista de fapt.

„În plus, sunt cercetate infracţiuni de fals intelectual, săvârşite de funcţionari din primărie, privind întocmirea şi semnarea unor note de recepţie şi constatare de diferenţe prin care s-ar fi atestat, în mod nereal, recepţionarea unor cantităţi de păcură care nu fuseseră efectiv livrate”, spune DNA.

Prejudiciul creat bugetului de stat este de 2.036.882 de lei.

Procurorii au decis să pună sechestru pe imobile ale lui Chirica și ale unor funcționari inculpați în acest dosar.

Chirica, achitat de instanță într-un alt dosar în care era vizat de DNA

Nu este singurul dosar în care Chirica este cercetat de DNA.

În luna aprilie, Tribunalul Iași l-a achitat într-unul din aceste dosare. În acest dosar, primarul era acuzat de DNA că a permis unui om de afaceri să construiască un imobil cu nouă etaje, deși autorizația a fost emisă pentru două. Judecătorii au considerat că nu există suficiente probe în dosar, după cum a scris HotNews.

Mihai Chirica, aflat la al treilea mandat de primar la Iași, a fost trimis în judecată în acest dosar, de către DNA Iași, în iulie 2022, la șapte luni după ce conducerea direcției teritoriale a fost preluată de procuroarea Cristina Chiriac, numită recent procuror general al României. A fost primul dosar „cu impact mediatic” din mandatul Cristinei Chiriac la șefia DNA Iași.

În dosarul deschis în urma investigații jurnalistice a publicației locale ReporterIs, alături de primarul Chirica au fost trimiși în judecată și fostul viceprimar al municipiului, Gabriel Harabagiu, fosta arhitectă șefă a primăriei, Anca Nora Brânduşescu, un registrator de la Oficiul de Cadastru, Marian Popa, omul de afaceri Tudor Cheșcu și societatea Flux (beneficiara imobilului).