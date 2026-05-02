Primarul din Oradea îndeamnă la o adunare publică pentru susținerea premierului Bolojan

Primarul municipiului Oradea, Florin Birta, a lansat un apel către locuitorii orașului și ai județului Bihor să participe duminică seară la o manifestație organizată în sprijinul premierului Ilie Bolojan, cu două zile înaintea votului din Parlament asupra moțiunii de cenzură depuse de AUR și PSD.

Într-o postare publicată pe Facebook, Florin Birta anunță că va participa la întâlnirea programată de la ora 18:00, în Piața Unirii din Oradea, la statuia Regelui Ferdinand.

Florin Birta, primar PNL al Oradei din 2020, i-a succedat lui Ilie Bolojan la conducerea municipiului după ce acesta a renunțat să mai candideze pentru un nou mandat și a ales să candideze la președinția Consiliului Județean Bihor.

„Nu pentru politică. Nu împotriva nimănui. Nu pentru dispute. Ci pentru ceva mai important. Pentru NORMALITATE”, a scris primarul Oradei.

Birta a mai spus că transformările din Oradea din perioada în care Bolojan a condus administrația locală arată că acesta „poate contribui decisiv și la schimbarea României”.

„Este un moment în care ne arătăm sprijinul pentru Ilie Bolojan, un om care a avut curajul să își asume reforme importante, chiar dacă acestea deranjează anumite interese ale unor grupuri influente. Acest om a schimbat Oradea, ceea ce arată că poate contribui decisiv și la schimbarea României”, se arată în postarea edilului.

„Haideți să fim acolo. Haideți să arătăm că ne pasă. Haideți să fim o voce puternică pentru ceea ce este drept”, a transmis edilul.

Moțiunea de cenzură va fi votată pe 5 mai

Moţiunea, semnată de 254 de parlamentari, a fost depusă marți, după ce a fost anunțată într-o conferință de presă comună de Marian Neacșu și Petrișor Peiu.

Tot marți, birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au decis calendarul dezbaterii şi votării moţiunii de cenzură.

Astfel, miercuri, de la ora 12:30, moţiunea de cenzură a fost citită în plenul comun, iar marți, pe 5 mai, va fi votată.

În cazul în care Ilie Bolojan nu trece de votul Parlamentului, el rămâne interimar, în timp ce încep negocierile pentru a forma o nouă majoritate și consultările cu partidele politice la Palatul Cotroceni.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat de mai multe ori că își dorește să continue guvernarea într-o formulă pro-europeană și că exclude o coaliție cu AUR.

„În această perioadă, în modul în care sunt așezate lucrurile, PSD a anunțat că nu face majoritate cu AUR. (…) Sunt lucruri care ne despart. De aceea vorbim de partide proeuropene și partide antieuropene”, a spus Grindeanu săptămâna trecută.

Totuși, PNL și USR au votat, de mai multe ori, că dacă PSD va genera o criză politică, nu vor mai face o majoritate cu PSD.