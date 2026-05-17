Primarul din Tulcea spune că alertele de drone afectează grav turismul din Delta Dunării: „Un turist, când primește alarma, o execută”

Primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, susține că apropierea de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei are un impact major asupra turismului și industriei HORECA, în special din cauza alertelor de drone care îi sperie pe turiști și îi determină să evite Delta Dunării și județul Tulcea, notează Agerpres.

„Situația aceasta afectează (turismul și industria HORECA – n.r.). Este cea mai gravă, dar înțeleg și turiștii. Nici noi nu ne-am duce, probabil, undeva pe lângă Fâșia Gaza. Nici când a fost pe lângă Egipt nu ne-am mai dus acolo. Nu ne mai ducem în Dubai. Dacă un român de aici s-a învățat cu alerta, un turist, mai ales dacă sunt și străini, când primește alarma, o execută. O trimite și la prietenii lui, o dă mai departe. Ne-a afectat cel mai mult”, a declarat edilul.

intertitlu

Primăria Tulcea și Organizația de Management al Destinației au cerut autorităților centrale, ca aceste alerte să fie emise „într-un mod mai prietenos”, în funcție de zonele aflate efectiv în pericol.

„Am făcut o solicitare către ministerele de resort, către cele care gestionează situațiile de urgență, ca aceste alerte să fie emise într-un mod mai prietenos, în funcție de zonele aflate efectiv în pericol. Dacă drona este în zona Tulcea, să nu mai primească și cei de la Murighiol, iar dacă este în zona Chilia, să nu mai primească și cei de la Tulcea. Oamenii au fost deschiși inițial, (…) dar ulterior au zis că nu au cum, pentru că suntem într-o stare de război. Și dumneavoastră ați venit în plin război aici, la Tulcea, și dacă o să transmiteți că suntem o țară bine apărată, că nu este pericol, atâta timp cât suntem în NATO, să avem un conflict armat pe teritoriul României, poate reușim să mai creștem, până va fi pace, pentru că ne-a afectat și ne afectează foarte mult”, a explicat primarul municipiului Tulcea.

Primăria a cerut alerte „mai prietenoase”

Pe de altă parte, Ștefan Ilie susține că situația a accelerat dezvoltarea infrastructurii din zonă, deși oamenii critică faptul că stau în spatele unor tiruri foarte mult timp dacă vor să ajungă la Constanța sau București.

„Acestea sunt argumentele care ne-au ajutat să obținem finanțare pentru refacerea infrastructurii printr-o localitate unde nu trecea nimeni, nu existau garduri. Traficul intens provoacă disconfort, dar aduce dezvoltare economică. Se creează oportunități pentru parcuri industriale, pentru zone de desfacere. Mi-aș dori ca traficul să crească continuu și dacă se termină războiul. Noi să avem infrastructura care să primească, deoarece vom câștiga tot mai mult, și e bine că se formează niște rute. Trebuie să rămână aceste rute”, a mai afirmat primarul.

Acesta consideră că autoritățile ar trebui să ofere facilități speciale județelor aflate în apropierea conflictului din Ucraina.

„Statul român trebuie să facă în mod special pentru aceste județe de la granița conflictului armat facilități de dezvoltare mult mai mari decât în alte zone”, a transmis primarul municipiului Tulcea, menționând că aceste ajutoare ar trebui să sprijine micro-afacerile, infrastructura și investiții locale.

Primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, a făcut aceste declarații în cadrul unui eveniment organizat de ANAT în parteneriat cu OMD Municipiul Tulcea, pentru promovarea acestei destinații.

O rachetă neghidată, găsită într-o curte din Tulcea

Un proiectil reactiv nedirijat, încărcat cu două kilograme de explozibil, a fost găsit sâmbătă în curtea unei proprietăți nelocuite din localitatea Pardina, județul Tulcea.

Un proiectil reactiv nedirijat este o rachetă neghidată, de obicei de artilerie, dar care poate fi lansată și din elicoptere sau avioane de atac. Acesta are în general rază scurtă de acțiune, de 3-4 kilometri, iar Armata Română folosește frecvent astfel de muniție, în exerciții.

Tot sâmbătă, resturi de dronă au fost găsite în zona Canalului 36 din Delta Dunării, au declarat pentru HotNews surse din rândul autorităților locale. La fața locului au fost echipaje de la MApN, SRI și ale Poliției, iar resturile de dronă u fost ridicate.