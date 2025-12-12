Primarul Iașului compară publicarea documentarului Recorder cu împușcarea lui Ceaușescu: „De Crăciun, mereu facem câte o boacănă majoră. Să ne împușcăm în cap sistemul judiciar, cea mai mare prostie”. Chirica a scăpat de un dosar, prin prescriere

Primarul PNL al Iașului, Mihai Chirica, spune că nu i-a plăcut documentarul Recorder „Justiție capturată”: „Să ne împușcăm în cap sistemul judiciar, considerându-l în totalitate corupt, mi se pare cea mai mare prostie pe care putea să o facă poporul român față de propriul lui stat”.

Întrebat vineri la postul „Radio Hit” cum i s-a părut documentarul Recorder, Mihai Chirica a răspuns: „Sincer să fiu, n-am plâns”.

„Nici n-am râs, dar m-a apucat așa o teamă, pentru că noi cred că am devenit un popor blestemat. În preajma Crăciunului, mereu facem câte o boacănă majoră, de la împușcarea unui dictator și alte nenorociri… Dar ceea ce se întâmplă, mie mi se pare, sub media națiunii, adică să ne împușcăm în cap sistemul judiciar, considerându-l în totalitate corupt, mi se pare cea mai mare prostie pe care putea să o facă poporul român față de propriul lui stat”, a declarat Chirica, potrivit 7iasi.ro.

Despre documentarul Recorder: „Nici pe departe nu mi-a plăcut”

Mihai Chirica susține că după apariția documentarului Recorder vor ieși persoane care sunt cu adevărat vinovate și care au fost condamnate să spună că în realitate sunt victimele ale actualului sistem de justiție.

„Nici pe departe nu mi-a plăcut. Nu spun că nu sunt uscături, sunt convins. Aș putea să scriu eu două, trei cărți despre asta, uitându-mă la propria mea piele, dar nu despre asta vorbim. Nu despre problema mea, nu despre problema lui „X-ulescu”, a declarart Chirica.

„O să iasă tot cei care cu adevărat au făcut infracțiuni, să spună, vedeți, sistemul m-a băgat în pușcărie, eram corect, eram Albă ca Zăpada, ceea ce prin dovezi se dovedește că nu-i corect, iar cei care într-adevăr au fost victimele sistemului, că portocalele știm foarte bine că s-au vândut prin județul Prahova și prin alte părți, Argeș, or să-i susțină pe ăia care-s cu adevărat infractori și o să spună: «și noi am fost victime» și facem un haos nenorocit în care nimeni nu are dreptate”, a susținut primarul din Iași.

Mihai Chirica (PNL) a scăpat în în 2023 de un dosar în care era acuzat de abuz în serviciu, după ce faptele s-au prescris. Dosarul fusese trimis în instanţă de procurori în ianuarie 2021, pentru infracţiuni comise în anul 2013.

În prezent, Chirica are la Tribunalul Iași un alt proces de corupție în care este acuzat de fals intelectual și complicitate la abuz în serviciu (Dosarul „Flux”). Procesul s-a încheiat iar instanța este așteptată să se pronunțe în ianuarie 2026.