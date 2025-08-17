Primarul interimar al Capitalei anunță o nouă operațiune în București: „Am început chiar de la Kilometrul 0”

Părculețul din fața Teatrului Național din București. Foto: Facebook / Stelian Bujduveanu

Primăria Capitalei a demarat o campanie de curățare și reamenajare a spațiilor verzi din București, a anunțat duminică edilul interimar, Stelian Bujduveanu.

„Am început curățenia și reamenajarea parcurilor și spațiilor verzi chiar de la Kilometrul 0, unde am refăcut zona din fața Teatrului Național București”, a scris el pe contul său de Facebook.

Potrivit primarului interimar al Bucureștiului, lucrările vor continua cu Parcul Cișmigiu, Herăstrău, Piața Revoluției și în toate parcurile aflate în administrarea PMB.

„Refacerea și întreținerea spațiilor verzi rămân o prioritate pentru mine, motiv pentru care am alocat și prioritizat fondurile necesare acestor intervenții”, a adăugat el.