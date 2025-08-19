Primarul interimar consideră că întreaga coaliție, inclusiv PSD, ar trebui să susțină un candidat comun la Capitală. „Orice mecanism de departajare e binevenit”

Primarul interimar al Municipiului București, liberalul Stelian Bujduveanu, a reiterat că nu exclude să candideze la următoarele alegeri pentru Primăria Capitalei, marți, pe B1 TV, și a declarat că „benefic ar fi ca această coaliție de guvernare să dea un candidat comun”, deoarece „experiența din anii precedenți”, în care existau tensiuni între partidele de la putere, „l-a dus pe Călin Georgescu în turul 2” al prezidențialelor din 2024.

El a spus că Guvernul va stabili data alegerilor pentru municipalitate „raportat la discuția din coaliție (…), la cum va arăta economia României, costurile de organizare a alegerilor”, dar a adăugat că „Primăria Capitalei funcționează” și în prezent.

„După ce Guvernul va hotărî când va fi data alegerilor, cu siguranță, toți cei care își doresc și care au ceva de zis pentru orașul acesta sunt liberi să își anunțe candidatura”, a continuat Stelian Bujduveanu.

Întrebat despre posibilitatea unor alegeri primare pentru a fi stabilit un candidat al coaliției, Bujduveanu a spus că „orice mecanism de departajare, având în vedere că n-avem alegeri în două tururi, e binevenit”.

„Dacă fragmentăm dreapta, cum am făcut-o în ultimii 20 de ani, ne vom trezi că dăm Capitala pe mâna unui extremist (…). Există riscul, pentru că alegerile vor fi o supapă pentru măsurile guvernamentale, care nu sunt populare, dar sunt necesare, și cam toate partidele care sunt pe partea proeuropeană, toate, fac parte din arcul de guvernare”, a mai afirmat el.

„Dacă doar facem alegeri că cineva n-are loc de muncă, vom fi taxați de bucureșteni”

Liberalul a spus că trebuie găsit un candidat în privința căruia să existe certitudine „că poate, în primul rând, să facă ceva pentru orașul acesta”.

„Dacă doar facem alegeri că cineva n-are loc de muncă, să îmi fie cu iertare, atunci iar vom fi taxați de bucureșteni. Scopul nostru este să găsim acel om care poate duce Capitala în direcția corectă, așa cum a lăsat-o președintele României și cum este acum, și, doi, să nu riscăm să o dăm pe mâna unui extremist”, a continuat Stelian Bujduveanu.

El a spus că nu exclude posibilitatea de a candida.

„Sunt foarte mulți (candidați, n.r.) pe partea dreaptă, am observat (…). Pe stânga sunt câțiva. Cea mai mare îngrijorare este că dacă noi acum vorbim despre nume, fără să avem data alegerilor, nu facem altceva decât să punem benzină pe foc”, a mai declarat Stelian Bujduveanu.

Întrebat dacă o eventuală candidatură comună a PNL și USR ar putea fi susținută și de PSD, liberalul a răspuns: „Bine ar fi și benefic ar fi ca această coaliție de guvernare să dea un candidat comun, pentru că experiența pe care am avut-o în anii precedenți, în care dimineață la coaliție agream ceva, la prânz ne certam, cu candidați separați, seara iar agream ceva, am văzut unde a dus. L-a dus pe Călin Georgescu în turul 2”.