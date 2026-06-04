Primarul liberal al Budapestei a scăpat de dosarul penal deschis pe numele său în era Orban

Procurorii ungari au renunțat la acuzațiile formulate împotriva lui Gergely Karacsony, primarul liberal al Budapestei, pentru rolul său în organizarea unui marș pentru drepturile persoanelor LGBT în 2025, transmite Reuters.

Zeci de mii de manifestanți au mărșăluit prin Budapesta în luna iunie a anului trecut, în pofida unei interdicții impuse de poliție, transformând marșul Pride în una dintre cele mai mari demonstrații antiguvernamentale din ultimii ani, împotriva premierului naționalist Viktor Orban.

Orban a fost înlăturat de la putere în urma alegerilor istorice din 12 aprilie, după 16 ani de guvernare, de către partidul de centru-dreapta Tisza. Karacsony nu este membru al formațiunii conduse de noul premier Peter Magyar.

Procurorii l-au pus sub acuzare pe Karacsony înaintea alegerilor, în ianuarie, susținând că acesta a încălcat legea prin organizarea și conducerea unei adunări interzise.

„Am trecut de la a fi un suspect mândru la un inculpat mândru. Pentru că se pare că acesta este prețul care trebuie plătit în această țară dacă ne apărăm propria libertate și pe cea a altora”, a scris Karacsony la momentul respectiv pe pagina sa oficială de Facebook.

Procurorii ungari spun că au încălcat legislația UE când l-au inculpat pe primarul Budapestei

Karacsony a încercat să ocolească interdicția impusă de poliție prin înregistrarea marșului Pride ca eveniment municipal, argumentând că acesta nu necesita o autorizație.

Cu toate acestea, poliția l-a interzis, afirmând că intră sub incidența controversatei legi privind protecția copiilor, adoptată în 2021. Marșul a avut loc în cele din urmă în mod pașnic.

Procurorii au declarat joi că au renunțat la acuzațiile împotriva lui Karacsony, invocând o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene din a doua parte a lunii aprilie, potrivit căreia legea ungară din 2021 privind „protecția copilului” încalcă legislația Uniunii Europene.

„Având în vedere hotărârea Curții Europene (…), procurorii au renunțat la acuzațiile formulate împotriva primarului Budapestei pentru încălcarea legii privind libertatea de întrunire”, au precizat aceștia.

Instanța europeană a concluzionat că legislația respectivă a restricționat în mod ilegal accesul la conținut care prezintă homosexualitatea și diversitatea de gen și că a încălcat drepturi fundamentale și valorile Uniunii Europene.