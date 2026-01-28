Procurorii ungari l-au pus oficial sub acuzare pe primarul liberal al Budapestei, dar cer să fie pedepsit fără proces pentru organizarea unei adunări ilegale

Procurorii din Ungaria au formulat acuzații împotriva primarului liberal al Budapestei, Gergely Karacsony, pentru rolul său în organizarea unui miting pentru drepturile comunității LGBTQ+ și solicită aplicarea unei amenzi penale fără organizarea unui proces, transmit Reuters și CNN.

Zeci de mii de manifestanți au mărșăluit prin Budapesta în luna iunie a anului trecut, în pofida unei interdicții impuse de poliție, transformând marșul Pride în una dintre cele mai mari demonstrații antiguvernamentale din ultimii ani, împotriva premierului naționalist Viktor Orban.

Procurorii au declarat miercuri că Karacsony a încălcat legea prin organizarea și conducerea unei adunări interzise.

„Parchetul districtual a propus ca instanța să aplice o amendă împotriva inculpatului prin intermediul unei ordonanțe penale, fără a organiza un proces”, au precizat aceștia.

Karacsony a încercat să ocolească interdicția prin înregistrarea marșului Pride ca eveniment municipal, susținând că acesta nu necesita autorizație.

Cu toate acestea, poliția l-a interzis, afirmând că intră sub incidența controversatei legi privind protecția copiilor, adoptată în 2021. Marșul a avut loc în cele din urmă în mod pașnic.

Reacția primarului Budapestei la anunțul procurorilor

„Am trecut de la a fi un suspect mândru la un inculpat mândru. Pentru că se pare că acesta este prețul care trebuie plătit în această țară dacă ne apărăm propria libertate și pe cea a altora”, a scris Karacsony miercuri pe pagina sa oficială de Facebook.

Guvernul lui Orban a restrâns treptat drepturile comunității LGBTQ+ în ultimul deceniu, iar anul trecut parlamentarii au adoptat o nouă lege care permite interzicerea marșurilor Pride pe motivul protejării copiilor.

Criticii spun că această măsură face parte dintr-o reprimare mai amplă a libertăților democratice, înaintea alegerilor programate pentru 12 aprilie, când sondajele de opinie arată că Viktor Orban se va confrunta cu cea mai dificilă provocare politică din ultimii 16 ani.

Majoritatea sondajelor arată că partidul de centru-dreapta Tisza are un avans de nouă până la 12 puncte procentuale față de Fidesz, partidul lui Orban.