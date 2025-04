Primarul prorus al Chișinăului anunță că s-a întâlnit cu Donald Trump Jr. la București: „Make Moldova Great Again”

Primarul prorus al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că a fost luni seară la evenimentul de business de la București la care principalul invitat a fost Donald Trump Junior, fiul președintelui Statelor Unite.

„La București, în cadrul unui eveniment, am făcut cunoștință cu Donald Trump Jr. Am discutat mai multe subiecte, printre care relațiile dintre Republica Moldova și SUA. Am convenit să continuăm dialogul”, a scris Ceban pe pagina sa de Facebook într-un mesaj bilingv, în română și rusă.

Atât paragraful în limba română, cât și cel în rusă sunt urmate de o propoziție în engleză, „Make Moldova Great Again”, o adaptare a celebrului slogan MAGA al lui Donald Trump: „Make America Great Again”.

Postarea este însoțită și de o fotografie în care Ion Ceban apare alături de omul de afaceri Donald Trump Junior.

Ion Ceban a fost ales primar al capitalei Republicii Moldova în 2019 pe listele partidului socialist prorus al lui Igor Dodon, iar la alegerile locale din 2023 a fost reales edil al Chișinăului din primul tur după ce a candidat din partea unei formațiuni nou-create de el, Mișcarea Alternativa Națională.

Ion Ceban, rockerstarul lumii ruse și antireformiste de la Chișinău, scria după alegerile din 2023, în Contributors și HotNews.ro, Alexandru Damian, director de programe al think-tank-ului Centrul Român de Politici Europene (CRPE).

„Fost secretar pentru ideologie al Partidului Socialist, ce a pledat mulți ani împotriva integrării europene, cu dese vizite la Moscova (presa de investigații scrie că se afla la Moscova în ziua invaziei Ucrainei) și, desigur, un așa-zis apărător al familiei tradiționale și un homofob. Ceban s-a metamorfozat însă în ultimii ani, mai ales de când consultanții au descoperit că proiectarea unui discurs prorus, anti-UE, nu mai funcționează la Chișinău. Linia dură a fost lăsată la latitudinea lui Igor Dodon, fostul șef al lui Ion Ceban.

Și să povestim puțin despre ce iluzii vinde și ce imagine proiectează acum Ion Ceban. Pro-UE, cu vizite dese la București și întâlniri cu lideri politici români (30 de vizite numai în 2022), care se abține de la comentarii antieuropene și mulțumește pentru desele finanțări din România sau alte state UE. Incapabil însă să condamne războiul Rusiei împotriva Ucrainei (a bălmăjit ceva la un moment dat) și critic acerb al Maiei Sandu și al PAS”, scria atunci Damian într-un articol despre victoria zdrobitoare a lui Ion Ceban în alegerile locale.