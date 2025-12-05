Primele 17 companii de stat în care începe reforma. Bolojan: Să nu mai avem situaţia pe care am întâlnit-o anul acesta

Guvernul a aprobat vineri prin memorandum o listă cu 17 companii de stat, care vor intra într-un proces de reformă la finalul căruia se va stabili care vor fi reorganizate prin fuziune, prin divizare, transformare sau care vor fi lichidate. Premierul Ilie Bolojan a anunțat și un prim obiectiv pentru anul viitor: „să nu mai avem situaţia pe care am întâlnit-o anul acesta în care bugetele erau aprobate în a doua jumătate a anului sau spre sfârşit de an”, ci „imediat după ce se aprobă bugetul de stat, deci în primul trimestru” și cu „ținte clare pentru responsabilii acestor companii”.

„Prin memorandumul care a fost aprobat astăzi, se definesc cu claritate rolurile instituţiilor care sunt implicate în aşa fel încât, după parcurgerea tuturor perioadelor, să putem spune care dintre aceste companii vor fi listate suplimentar la bursă, care vor fi menţinute în activitate, cu, sigur, reformele care sunt necesare în aşa fel încât să fie mai competitive, să ofere servicii mai bune, să nu aibă nevoie de subvenţii tot mai mari. De asemenea, se va decide care vor fi reorganizate prin fuziune, prin divizare, transformare sau care vor fi lichidate”, a declarat vineri premierul Ilie Bolojan la finalul ședinței de guvern.

El a menționat un număr de 17 companii propuse de ministerele de resort în această primă etapă a reformei companiilor de stat, dând ca exemplu: Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Societatea Electrocentrale Craiova, Electrocentrale Bucureşti și Complexul Energetic Valea Jiului.

„Luni dimineaţa vom avea o primă şedinţă şi există responsabil pe fiecare minister, pe fiecare autoritate tutelară, se va colabora cu agenţia care monitorizează performanţa (n.a AMEPIP) în aşa fel încât, de exemplu, în cursul anului viitor să nu mai avem situaţia pe care am întâlnit-o anul acesta în care bugetele erau aprobate în a doua jumătate a anului sau spre sfârşit de an, ci bugetele acestor companii să fie aprobate imediat după ce se aprobă bugetul de stat, deci în primul trimestru, să fie ţinte cât se poate de clare pentru responsabilii acestor companii şi un parcurs clar care să însemne măsuri fără echivoc pentru îmbunătăţirea performanţei acestora”, a spus acesta.

Primele 17 companii de stat, analizate în procesul de reformă

Ulterior, Guvernul a prezentat detalii despre acest memorandum, propus de vicepremierul Oana Gheorghiu și elaborat împreună cu instituțiile de resort, inclusiv lista cu cele 17 companii de stat în care începe reforma.

Primele patru companii din listă sunt în subordinea ministerului Energiei, iar restul sub coordonarea Ministerului Transporturilor:

1. Societatea Electrocentrale Grup SA

2. Societatea Electrocentrale București SA

3. Societatea OIL Terminal SA

4. Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR – SA)

5. Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă” CFR Marfă S.A”

6. ROFERSPED S.A-filială a CFR Marfă

7. C.F.R- I.R.L.U. S.A filială a CFR Marfă

8. Societatea de Administrare Active Feroviare S.A.A.F -S.A

9. Societatea Feroviară de Turism S.F.T-C.F.R- S.A

10. Societatea Națională a Căilor Ferate Române S.N.C.F.R- pre-insolvență

11. Compania Națională de Căi Ferate C.F.R SA

12. Societatea Telecomunicații CFR S.A

13. Tipografica Filaret S.A-filiala a CNCFR S.A

14. Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători S.A”

15. Societatea de Reparații Locomotive C.F.R-S.C.R.L Brașov -filială a CFR Călători

16. Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex „S.A

17. Compania „TAROM”

Societatea PETROTRANS SA este în faliment și a fost propusă de Ministerul Energiei spre analiza Comitetului pentru clarificarea situației patrimoniale.

Ministerele au făcut selecția celor 17 companii în funcție de prioritățile și strategiile sectoriale, dar analiza lor va fi făcută în cadrul unei viziuni strategice integrate asupra economiei și a intereselor României, pe care o va coordona Comitetul interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu, precum și pe baza unor criterii obiective, stabilite prin lege.

Pașii procesului de evaluare vor fi următorii:

1.⁠ ⁠colectarea datelor la zi de către ministere și completarea lor cu date de la Ministerul Finanțelor culese din SAF-T

2.⁠ ⁠evaluarea realizată de AMEPIP a performanței companiilor pe baza indicatorilor financiari, operaționali și de bună guvernanță conform OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare

3.⁠ ⁠consolidarea și corelarea recomandărilor la nivelul Comitetului Național pentru Reforma 9 (CNR9).

Oana Gheorghiu: Avem un orizont de timp foarte strâns

Memorandumul definește pentru prima dată, cu claritate, rolurile instituțiilor implicate în procesul de reformă și mecanismul de coordonare și monitorizare a reformării companiilor de stat, în conformitate cu o viziune strategică integrată, care stabilește modul în care statul român își consolidează poziția în domeniile economice în care este strategic să fie prezent.

De asemenea, Memorandumul întărește rolul AMEPIP în evaluarea tehnică a întreprinderilor publice și instituie un mecanism interministerial prin care procesul de reformă este coordonat, monitorizat și accelerat.

“Obiectivul este un proces eficient, profesionist și transparent, care să ducă la decizii corecte privind listarea, reorganizarea sau restructurarea companiilor de stat în beneficiul economiei și al cetățenilor și în acord cu angajamentele României din PNRR. Restructurarea este un proces complicat. Este nevoie sa rezolvam problemele care sunt sursa datoriilor, a condițiilor proaste de muncă pentru angajați și a serviciilor slabe pentru cetățeni. Avem un orizont de timp foarte strâns – august 2026 – care ne obligă să avem un ritm accelerat. Este însă vital să construim un mecanism care va permite ca, după aceste câteva luni, procesul să continue până rezolvăm situația tuturor celor 1500 de companii. O să fim transparenți: vrem să răspundem la orice îngrijorări și nelămuriri apar”, a declarat Oana Gheorghiu.

Ce rol va avea comitetul condus de Oana Gheprghiu

În acest scop, Comitetul interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu, va avea rolul de coordonare și monitorizare ale proceselor de analiză, evaluare și implementare a reformei întreprinderilor publice, în condițiile în care ministerele de linie și AMEPIP își păstrează propriile responsabilități în proces.

Comitetul va propune autorităților publice o metodologie unitară de analiză a performanțelor întreprinderilor publice, care trebuie aplicată de toate ministerele și întreprinderile publice, incluzând setul standard de indicatori financiari, non-financiari, operaționali și strategici; va monitoriza transmiterea datelor relevante de la întreprinderile publice către AMEPIP și către Comitet; va valida și consolida analizele privind listarea și restructurarea companiilor centrale de stat la nivelul ministerelor; se va ocupa de integrarea finală a rezultatelor într-un raport care se prezintă Guvernului.

De asemenea, Comitetul va centraliza și analiza datele, pe baza informațiilor transmise de ministere și întreprinderile publice, și va formula diagnosticul preliminar și final al companiilor incluse în lista celor care vor fi cotate sau vor fi restructurate.

Comitetul va identifica măsurile necesare pentru fiecare întreprindere analizată, respectiv: listarea, menținerea în activitate cu implementarea de reforme operaționale, reorganizarea, potrivit Codului civil, prin fuziune, divizare sau transformare, și va înainta Guvernului propuneri, pe baza concluziilor analizelor și în corelare cu recomandările AMEPIP.

Tot această structură va monitoriza implementarea măsurilor aprobate de Guvern și puse în practică de autoritățile publice tutelare și va raporta periodic Guvernului stadiul reformei, semnalând din timp întârzierile sau riscurile sistemice. Acest lucru va permite evitarea apariției unor noi întârzieri în procesul de reformare a companiilor de stat.

Comitetul asigură dialogul tehnic permanent cu AMEPIP pentru: corelarea metodologiilor, avizarea propunerilor de reorganizare, verificarea conformității cu prevederile OUG 109/2011, armonizarea procesului de guvernanță corporativă la nivelul statului și coordonează analizele care necesită evaluare intersectorială (energie, transport, industrie etc.).

CNR9 funcționează ca un mecanism de coordonare interministerială: consolidează informațiile, monitorizează parcursul Reformei 9, previne blocajele instituționale și intervine pentru a le soluționa atunci când apar. Rolul Comitetului este de a sprijini AMEPIP și de a asigura că analiza tehnică este integrată corect în procesul decizional al Guvernului și că procesele sunt duse până la capăt.