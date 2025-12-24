Primele critici pentru Ciprian Ciucu de când a preluat primăria. O nouă taxă a înfuriat industria hotelieră

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat marți introducerea unei taxe turistice fixe de 10 lei pe noapte pentru fiecare vizitator cazat în Capitală, la inițiativa primarului Ciprian Ciucu, decizie care a nemulțumit industria hotelieră pentru că s-a făcut pe repede înainte.

Federația Industriei Hoteliere din România a acuzat administrația locală că hotărârea s-a luat fără o consultare a mediului privat și fără prezentarea unui plan transparent de utilizare a fondurilor colectate.

Reprezentanții industriei hoteliere din București, care asigură majoritatea capacității de cazare a Capitalei și contribuie constant la bugetul local, susțin că nu a fost implicați în procesul decizional, deși afirmă că impactul măsurii este direct și semnificativ asupra operatorilor economici.

„Turismul nu poate fi administrat eficient prin decizii unilaterale. În toate capitalele europene care performează, politicile turistice sunt construite împreună cu industria. La București, am asistat la o procedură accelerată, care i-a exclus tocmai pe partenerii care finanțează această taxă”, au spus reprezentanții FIHR, într-un comunicat de presă.

Aceștia spun că nu a fost timp pentru o analiză și o dezbatere asupra consecințelor economice și operaționale, deoarece proiectul de hotărâre a fost publicat vineri, 19 decembrie, retras luni, 22 decembrie, și supus votului pe 23 decembrie, într-un interval de câteva zile, „fără respectarea termenelor minime prevăzute de legea transparenței decizionale”.

„Problemă majoră” semnalată de hotelieri

Reprezentanții industriei hoteliere din București spun că „o altă problemă majoră” este lipsa unui plan concret, public și asumat privind utilizarea sumelor colectate din taxă.



„În prezent, București nu dispune de o Organizație de Management al Destinației (OMD) operațională, iar strategia de promovare a Capitalei lipsește sau este fragmentată”, au subliniat reprezentanții federației.

Hotelierii spun că lipsa de strategie și responsabilitate în cheltuirea banilor riscă să facă din București „o destinație scumpă fiscal, dar slab promovată”, amintind că în marile capitale europene taxele de oraș sunt „administrate prin organizații de management al destinației, în parteneriat public–privat, cu bugete transparente și programe multianuale de promovare”.

Noua taxă turistică și cum era până acum

Consiliul General a adoptat modificarea taxei pe care fiecare vizitator trebuie să o plătească, pentru fiecare noapte de cazare în București, în 2026. Dacă până acum a reprezentat 1% din valoarea cazării, de anul viitor va fi o sumă standard, adică 10 lei pe noapte, indiferent de locație sau condiții.

Primarul general Ciprian Ciucu a susținut că modificarea s-a făcut la solicitarea hotelierilor, despre care susține că s-au plâns că le e greu să își evidențieze procentele, în contabilitate, conform Spotmedia.

După discuții în comisii și în plen, consilierii nu au căzut de acord dacă modificare taxei „de promovocare turistică” va aduce mai mulți bani la buget, însă a fost adoptată forma propusă de Ciucu, deși nu există o organizație prin care să fie colectate sumele.

Andreea Sumanariu, director executiv la Direcția de Cultură din cadrul primăriei, susține că se așteaptă să fie încasată o sumă de 40 de milioane de lei, ceea ce ar însemna de 4 ori mai mult decât suma estimată pentru 2025.

Stelian Bujduveanu (PNL), care a făsut acest proiect de hotărâre la cererea lui Ciprian Ciucu, a explicat că hotelierii plăteau uneori mai mult decât trebuie și de aceea a fost nevoie de o modificare.

„Se va face OMD-ul, va încasa banii și va face promovare în favoarea municipiului!”, a spus Bujduveanu.

Ce spune Ciprian Ciucu

Primarul general a susținut că e doar o simplificare a felului în care este încasată taxa.

„Am fixat-o la o valoare similară cu cea de acuma. Fără a fi afectată industria. Nu calculele economice au stat la bază. Dar sunt de acord: astfel de lucruri trebuie bine analizate și fundamentate”, a declarat Ciucu.

Săptămâna trecută, edilul estima că taxa va aduce la buget aproximativ 15 milioane de lei, afirmând că „orice leuţ contează” pentru bugetul local.

Consilierul general Ana Maria Boghean (REPER) a depus un amendament, prin care valoarea taxei să se calculeze în funcție de condițiile de cazare, ca la Paris, pornind de la 4 pentru cazările la unități de 1-2 stele până la 20 lei pentru cazarea la hoteluri de 5 stele, dar a primit aviz negativ în Comisia de Buget.

După modifcare taxei, hotelurile ieftine, de 1–2 stele, vor fi dezavantajate, plătind sume mai mari decât 1% din valoarea cazării per noapte, în timp ce hotelurile de lux vor avea taxa plafonată la 10 lei, indiferent de prețul camerei.

Astfel, turiștii care preferă cazările de buget va plăti mai mult decât cei care sunt mai potenți financiar și aleg cazări de lux.