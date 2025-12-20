Primarul Ciucu spune câți bani speră să aducă la bugetul local noua taxă turistică pentru Capitală. „Orice leuţ contează”

Taxa de 10 lei pe noapte pe care fiecare turist care vizitează Bucureştiul o va plăti va aduce la buget aproximativ 15 milioane de lei, estimează autorităţile. Primarul nou ales, Ciprian Ciucu, afirmă că „orice leuţ contează” pentru bugetul local.

Reprezentanţii Primăriei se aşteaptă ca taxa turistică de 10 lei pe noapte să aducă bugetului local 15 milioane de lei, scrie News.ro.

„15 milioane. Sunt buni şi aceştia, în situaţia de faţă. (…) Efectiv, orice leuţ care poate fi adus în acest sfârşit de an şi pentru anul viitor contează, pentru că va trebui să facem… nu va scăpa nicio instituţie, ca să fie foarte, foarte clar! Dacă putem 5%, 3%, 2%, de la fiecare în parte, se cumulează, de oriunde”, a afirmat Ciprian Ciucu, sâmbătă, în prima sa conferință de presă ca primar general.

Acesta a subliniat că taxa turistică se va aplica atât turiştilor străini, cât şi celor din ţară.

Taxă pentru turiștii care vin în București

Primăria Municipiului Bucureşti a anunțat vineri deschiderea procedurii de transparenţă decizională pentru proiectul privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti pentru anul 2026, taxa urmând să fie de 10 lei/noapte de turist.

Potrivit proiectului lansat de PMB, obiectivele urmărite prin instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti sunt creşterea numărului de turişti, creşterea duratei de şedere a turiştilor, creşterea veniturilor obţinute din turism şi îmbunătăţirea experienţei turistice, dar şi creşterea investiţiilor în serviciile turistice din Capitală.

Plătitorii taxei speciale sunt persoanele care beneficiază de servicii de cazare în toate structurile de primire turistică de pe raza municipiului Bucureşti.

Taxa specială pentru promovarea turistică se încasează de către structura de primire turistică.

Deţinătorii platformelor online de intermediere, de tip Booking, Airnbnb, sau agenţiile de turism care vor încasa contravaloarea serviciilor de cazare vor coleca şi taxa de promovare turistică aferentă acestor servicii.