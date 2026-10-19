Primele declarații ale Rheinmetall după preluarea Șantierului Naval Mangalia: Va fi hub pentru nave militare în Europa de Sud-Est

Grupul german Rheinmetall a anunțat oficial, luni, că va prelua Șantierul Naval Mangalia împreună cu compania elvețiană de transport maritim MSC, după ce oferta celor două companii a fost declarată câștigătoare la licitație. Tranzacția are o valoare de aproximativ 138 de milioane de euro și va fi finalizată în următoarele săptămâni, potrivit Rheinmetall.

Rheinmetall spune, într-un comunicat de presă, că obiectivul preluării comune cu MSC este transformarea platformei de la Mangalia într-o capacitate de producție cu dublă utilizare. Aici ar urma să fie dezvoltate în paralel activități de construcții navale civile și militare, pentru piața românească și pentru cea internațională.

Șantierul va fi împărțit în sectoare și zone de securitate distincte, astfel încât activitățile civile și militare să poată fi derulate pe aceeași platformă. Practic, șantierul va deveni un centru cu dublă utilizare, pentru construcții navale civile și militare.

Prețul de achiziție de aproximativ 138 de milioane de euro va fi achitat în comun de Rheinmetall și MSC, precizează grupul german.

Vânzarea activului fusese anunțată de lichidatorul judiciar CITR pe 9 octombrie. Prețul exact anunțat atunci a fost de 138.034.320,47 euro, fără TVA. Primele patru licitații organizate pentru vânzarea activului nu au atras cumpărători, prețul de pornire fiind inițial de 184 de milioane de euro.

Patru nave comandate de România

Rheinmetall susține că Șantierul Naval Mangalia va avea un rol important în construcția celor patru nave militare comandate de Guvernul României. Este vorba despre două nave de patrulare maritimă de larg, cu lungimea de 96 de metri, și două nave de sprijin pentru scafandri, cu lungimea de 43 de metri.

Pentru divizia Naval Systems, Șantierul Naval Mangalia va avea un rol esențial în construcția celor patru nave militare contractate de Guvernul României, se arată în comunicat. Compania intenționează să folosească șantierul drept hub pentru alte proiecte de construcții navale militare.

Rheinmetall vizează piața militară din Europa de Sud-Est

„Șantierul va funcționa ca hub pentru alte proiecte de construcții navale militare”, se precizează în comunicatul Rheinmetall. Grupul german spune că investiția de la Mangalia îi va permite să creeze o capacitate scalabilă pentru proiecte viitoare în Europa de Sud-Est.

„Prin această preluare, planificăm o extindere amplă și modernizarea șantierului”, a declarat Tim Wagner, CEO al diviziei Naval Systems. Potrivit acestuia, Rheinmetall intenționează să dezvolte infrastructura existentă, să îmbunătățească condițiile de producție și să adapteze capacitățile șantierului la cerințele viitoare.

„Acest lucru va permite șantierului naval să joace, pe termen lung, un rol cheie în implementarea activităților noastre strategice în Europa de Sud-Est și să ne consolidăm prezența industrială în regiune”, a precizat Tim Wagner, CEO al diviziei Sisteme Navale.

Terenurile statului nu sunt vândute

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a precizat după vânzare că în tranzacție nu au fost înstrăinate terenurile statului român și că suma de 138 de milioane de euro a fost cea mai mare obținută în România pentru o companie aflată în insolvență sau faliment.

„Am auzit minciuna că ar fi existat oferte mai mari sau la suma aceea. Nu există așa ceva. Nu a existat nicio ofertă la nicio licitație publică pentru vânzarea acestei companii până la momentul în care s-a vândut. Suma cu care s-a vândut această companie, de 138 de milioane de euro, este cea mai mare sumă din toată istoria postdecembristă a României pentru o companie în insolvență sau faliment. Nu a existat o sumă mai mare’, a declarat ministrul, în urmă cu câteva zile, potrivit Agerpres.

Acesta a mai spus că au fost lansate ‘multe fake news în ultimele zile despre această vânzare.

„Am auzit și aici minciuni sfruntate. S-au vândut echipamentele și halele care există pe acel șantier. Domeniul, terenul, docurile sunt ale statului. Etapele următoare înseamnă o asociere sub o formă sau alta. Vom discuta aceste lucruri între statul român și investitorul privat, pentru că domeniul public al statului nu poate fi folosit fără aprobări și fără o formă de asociere”, a explicat Irineu Darău.

Șantierul este în faliment

La şantierul din Mangalia, statul român era acţionar majoritar cu 51%, iar compania olandeză Damen are 49% din acţiuni.

În anul 2023, grupul Damen a anunţat că a emis notificarea de reziliere a acordului de asociere încheiat în 2018 între Damen Holding BV şi statul român pentru că, „prin adoptarea Legii nr. 187/2023 a fost anulat cadrul juridic în baza căruia funcţiona asocierea dintre statul român şi Damen în ceea ce priveşte Şantierul Mangalia”, între părţi existând un litigiu arbitral internaţional. Ulterior, Damen Holding a cerut insolvenţa Damen Shipyards Mangalia, Tribunalul Constanţa deschizând, pe 19 iunie 2024, procedura respectivă.

Pe 28 aprilie 2026, magistrații de la Tribunalul Constanța decideau falimentul șantierului, după ce adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus de administratorul judiciar. Toţi cei peste 1.000 de angajaţi ai şantierului au fost concediaţi cu salarii compensatorii, scria Economica.