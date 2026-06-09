Primele declarații ale șoferului de TIR bătut de un polițist local, după accidentul provocat în Constanța

Șoferul de TIR care a acroșat mai multe mașini și un autobuz, după ce i s-a făcut rău la volan a fost externat, marți, din Spitalul Județean de Urgență Constanța, unde a ajuns la scurt timp după accident.

„Mi s-a făcut rău. Nu a fost nimic intenționat!”, a declarat bărbatul în vârstă de 49 de ani din Oradea.

Bărbatul avea brațul drept bandajat aproape în întregime, un alt bandaj mic pe mâna stânga și fața tumefiată, potrivit imaginilor difuzate de Antena 3 Constanța.

La ieșirea din unitatea medicală unde a primit îngrijiri, bărbatul a declarat că nu se află sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor, iar în momentului incidentului avea glicemia foarte mică.

„Nu am mai putut controla și asta a fost situația, deci nu am făcut nimic intenționat. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat, dar a fost o stare medicală proastă a mea”, a subliniat bărbatul.

Șoferul a povestit presei locale că nu știe ce s-a întâmplat și că nu își amintește că a fost agresat fizic de către polițiștii locali constănțeni. „Îmi aduc aminte că am fost scos și dus în ambulanță. Altceva nu știu să vă spun”, a mărturisit orădeanul.

El a precizat că nu i s-a mai întâmplat până acum să aibă un astfel de episod sever și să nu își mai amintească ce i se întâmplă.

El a dezvăluit jurnaliștilor care îl așteptau la ieșirea din spital că suferă de diabet de 16 ani.

Întrebat ce făcea la Constanța, el a declarat că a descărcat la Murfatlar, dar nu își amintește cum a ajuns pe străzile din municipiu pe care nu avea voie să circule cu autovehiculul de mare tonaj.

Șoferul de TIR a lovit în mers opt mașini și un autobuz cu călători, luni după-amiază, în Constanța, iar apoi acesta a fost agresat fizic și verbal de către polițiștii constănțeni, potrivit imaginilor publicate de publicația locală Focus Press.

După lovirea mașinilor, șoferul a mai intrat în coliziune cu un scuar, un stâlp și un copac, în care s-a oprit cu TIR-ul.