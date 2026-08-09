Primele efecte ale operațiunii de pe Dunăre: Apa a crescut cu 8 cm peste prognoză. Ce urmează

Măsurile luate pe brațul Bala au oprit scăderea debitului în zona centralei nucleare de la Cernavodă. Directorul instituției a anunțat că reactorul are acum asigurată apa de răcire pentru următoarele nouă zile.

„La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 centimetri. Prognoza arăta o scădere de 4 centimetri, deci efectul net este de o creștere de 8 centimetri”, a declarat Romeo Urjan, directorul centralei, pentru Digi24.ro.

El spune că rezultatul este direct legat de operațiunile de scufundare a primelor două barje și permite funcționarea centralei pe următoarele cel puțin nouă zile, conform prognozei actuale.

„Cel puțin 9 zile câștigate pentru unitatea 2 de la Cernavodă!”, a anunțat și ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook. Ea spune că acesta este rezultatul coborârii primelor două barje.

În urma calculelor ANAR, în ultimele 24 de ore nivelul apei a crescut cu 4 cm și urmeză efectul resimțit și pentru ultimele 2 barje, a adăugat ea, felicitând echipa care a lucrat la operațiune

„Sunt zile care ne arată concret cum schimbările climatice ne afectează deja viața. Și cum soluțiile pentru a face față la aceste fenomene extreme nu stau în teorii ale conspirației sau lobby pentru cine știe ce industrie, ci în știință. Poate ne luăm un moment să ne gândim cât de departe am fi ajuns până acum dacă am fi lăsat mai mult știința să dicteze politicile publice din ultimii ani de zile”, a adăugat Buzoianu.

Detaliile intervenției de pe Dunăre

Operațiunea a fost finalizată sâmbătă, după ce toate cele patru barje au fost scufundate controlat pe brațul Bala al Dunării. Scopul măsurii a fost redirecționarea unei părți din debit către zona centralei nucleare. Din cauza curenților, scufundarea ultimelor două barje a durat aproximativ șapte ore.

„Cele 4 barje scufundate prin inundare controlată vor acţiona ca două praguri artificiale menite să favorizeze redirecţionarea unei părţi de debit către braţul care alimentează centrala. Efectele operaţiunii se vor resimţi cel mai devreme mâine seara şi în cursul zilei de luni”, anunța sâmbătă Administrația Națională „Apele Române”.

Intervenția a fost necesară din cauza debitului scăzut al Dunării, provocat de secetă. La sfârșitul lunii iulie, Unitatea 1 a fost oprită controlat din același motiv, iar autoritățile au căutat soluții pentru a menține Unitatea 2 în funcțiune.

Centrala de la Cernavodă asigură în mod normal aproape o cincime (20%) din energia electrică a României. Situația de la centrală a venit în contextul unei crize energetice regionale provocate de secetă, care crescuse deja prețurile la electricitate. Recent, Guvernul a anunțat măsuri de monitorizare și un plan de urgență pentru a asigura stabilitatea rețelei naționale.