Primele explicații de la Primăria Sectorului 2 privind taxele mărite de două ori în două zile: „Sumele datorate, comunicate până pe 31 martie”

Primăria Sectorului 2 a venit miercuri la prânz cu primele explicații după ce mai mulți cetățeni s-au plâns că taxele locale pe clădiri aproape dublate ce apăreau în sistem luni au mai crescut apoi și marți.

Potrivit precizărilor Direcției Generale de Taxe și Impozite Locale Sector 2, postate pe pagina de Facebook a Primăriei conduse de Rareș Hopincă, calcularea taxelor și impozitelor s-a făcut în perioada 1-6 ianuarie iar sumele datorate de contribuabili sunt stabilite și „comunicate până la data de 31 martie ale fiecărui an.”

„Procesul de calculare a taxelor și impozitelor locale pentru anul curent, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 514/23.12.2025, a fost desfășurat în perioada 1-6 ianuarie 2026”, potrivit mesajului.

Cetățenii care așteaptă până pe 31 martie nu mai pot primi reducerea de 10%

Primăria spune că, „în cadrul acestul proces, au existat unele situații în care au fost afișate în platforma Ghiseul.ro valori intermediare, acestea fiind corectate până la finalul procesului de calculare (06.01.2026)”.

„Conform prevederilor legale, sumele datorate de către contribuabili la bugetele locale se stabilesc și se aduc la cunoștința contribuabililor prin deciziile de impunere, comunicate până la data de 31 martie ale fiecărui an”, a mai transmis Primăria Sectorului 2.

De precizat că 31 martie este și data până la care cetățenii pot beneficia de o reducere de 10% a impozitul pe clădiri, terenuri și mașini, bonificația fiinda acordată doar dacă plătesc înainte de această dată limită.

Nu este ce se întâmplă cu bonificația, lucru evidențiat și de un comentariu la postarea Primăriei. „Sǎ deduc de aici ca beneficiez de reducerea de 10% in termen de 3 luni de la comunicarea deciziei de impunere?”, a comentat cineva.

Impozitul pe clădiri a crescut de pe o zi pe alta

Reacția a venit după ce mai mulți bucureșteni din Sectorul 2 au reclamat că impozitele locale pe care trebuie să le plătească Primăriei au crescut de pe o zi pe alta.

Astfel, după ce că impozitul pe clădiri a devenit aproape dublu anul acesta față de 2025, ei au observat marți că acesta a crescut iar față de valoarea de luni, în multe cazuri cu sume de zeci de lei.

Ei s-au plâns și pe rețelele de socializare, că pe lângă problemele cu platforma Ghișeul.ro, care nu poate fi accesat tot timpul, au constatat că impozitul pe care îl văzuseră zilele trecute că îl au de plătit a devenit brusc mai mare.

Unul dintre ei a postat și capturi de ecran realizate pe platforma Ghișeul.ro, una luni după amiază și alta marți dimineață. În acestea se vede că la capitolul impozit pe clădiri suma i-a crescut de la 402 lei la 465 lei.

Pe lângă diferența de impozit, în multe cazuri de doar câteva zeci de lei, unii dintre ei au plătit fizic la sediile de primării ce aveau de achitat încă din prima zi – 5 ianuarie, ceea ce înseamnă că ar putea să fie nevoiți să se ducă din nou și să stea la ghișee.

Luni, 5 ianuarie, a fost prima zi în care românii și-au putut plăti taxele și impozitele și la sediile ANAF din țară. Ele sunt unele majorate, atât pentru populație, cât și pentru firme.

Cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan, care prevede majorarea taxelor, a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. De exemplu, românii vor plăti impozite de până la 3 ori mai mari pentru locuințe sau terenuri.