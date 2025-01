VIDEO Primele imagini cu cele trei ostatice care au fost predate armatei israeliene, după intrarea în vigoare a armistiţiului dintre Israel şi Hamas

Primele trei ostatice Romi Gonen, Emily Damari și Doron Steinbrecher, care au fost eliberate după un acord între Israel și Hamas, se află în custodia trupelor israeliene din Fâșia Gaza, potrivit Times of Israel.

Romi Gonen, Emily Damari și Doron Steinbrecher au trecut frontiera din Fâșia Gaza în Israel, după ce au stat 471 de zile în captivitate, potrivit Times of Israel.

Forțele speciale ale forțelor de apărare israeliene le escortează pe cele trei tinere la o unitate din apropierea frontierei pentru un prim control.

Imagini transmise de televiziune în direct arată trei femei ostatice ieșind dintr-un vehicul înconjurat de bărbați înarmați ai Hamas. Ele au urcat într-un autovehicul al Crucii Roșii în timp ce mulțimea scandează numele aripii armate a Hamas.

„Cele trei femei ostatice au fost predate oficial Crucii Roșii în piața Al-Saraya din cartierul Al-Rimal din vestul orașului Gaza”, a declarat pentru AFP un oficial Hamas. „Acest lucru s-a întâmplat după ce un membru al echipei Crucii Roșii s-a întâlnit cu ele și s-a asigurat de bunăstarea lor”.

Imaginile arată vehiculul cu ostatici înconjurat de o mulțime imensă, cu mulți oameni ținând telefoanele în mână și filmând. Vehiculele erau însoțite de bărbați înarmați care purtau bentițe verzi ale Hamas și care se străduiau să păzească mașina de mulțime.

