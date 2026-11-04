Primele informații de la urne în ziua alegerilor din SUA nu sună bine pentru Trump și Partidul Republican

Primele date sosite de la urne nu sunt cifrele, ci sondajele care arată de ce au votat alegătorii americani. Iar sondajele realizate de CNN printre alegători arată că mulți dintre aceștia sunt nemulțumiți de președinte și de economie.

Alegătorii sunt, în general, nemulțumiți de starea națiunii, de situația economică și de modul în care președintele Donald Trump își îndeplinește atribuțiile, potrivit rezultatelor preliminare la nivel național ale sondajului realizat de CNN în rândul alegătorilor.

Aproximativ trei sferturi dintre alegătorii de la nivel național declară că sunt nemulțumiți sau chiar mai mult decât nemulțumiți de felul în care merg lucrurile în țară, iar aproape 4 din 10 se descriu ca fiind furioși.

Nemulțumiți de economie, nemulțumiți de Trump

Rezultatele preliminare sugerează că există doi factori care stau la baza acestei nemulțumiri: opiniile negative față de președintele Donald Trump și nemulțumirea față de condițiile economice actuale.

Rămâne de văzut cum se vor manifesta exact aceste dinamici, în special în unele dintre statele cu o puternică tradiție republicană, unde se desfășoară alegeri pentru Senat neașteptat de competitive.

Aproximativ 6 din 10 alegători la nivel național dezaprobă modul în care Trump își îndeplinește atribuțiile, iar aproximativ jumătate dintre aceștia afirmă că îl dezaprobă puternic. Aproximativ o cincime dintre alegătorii care l-au susținut pe președinte în 2024 îi dezaprobă acum activitatea.

Două treimi dintre alegători cred că Trump a înrăutățit condițiile economice

Proporția alegătorilor care afirmă că inflația le-a cauzat dificultăți este similară cu cea din 2024.

Însă de data aceasta, mulți alegători îl învinuiesc direct pe Trump. Aproximativ două treimi spun că consideră că acesta a înrăutățit condițiile economice din țară, majoritatea atribuind creșterea costurilor direct politicilor sale, mai degrabă decât unor factori aflați în afara controlului său.

Ce este sondajul CNN

Sondajul CNN în rândul alegătorilor combină interviurile tradiționale față în față la secțiile de votare în ziua alegerilor cu zeci de mii de interviuri realizate la nivel național în săptămânile premergătoare alegerilor.

Această amploare îl transformă într-un instrument puternic pentru înțelegerea profilului demografic și a opiniilor politice ale alegătorilor la alegerile din acest an.