Primele negocieri de pace Ucraina-Rusia din ultimele 9 luni au început cu un mesaj-surpriză al SUA și informații despre o „fantezie cartografică”

În debutul discuțiilor, trimisul special al SUA, Jared Kushner, le-a spus delegaților că contactele recente cu ambele părți au „identificat și au redus diferențele” și că Trump este hotărât să obțină pacea. Nu este clar deocamdată care sunt progresele semnalate de americani.

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Oficialii ruși și cei ucraineni s-au întâlnit marți dimineață pentru prima rundă de discuții mediată de SUA din februarie încoace, după ce președintele SUA Donald Trump a sugerat săptămâna trecută că încheierea unui acord cuprinzător privind încetarea războiului din Ucraina, care să garanteze și securitatea în Europa, este o posibilitate.

Negocierile, purtate la Abu Dhabi, sunt programate să dureze două zile, iar emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, vor juca rolul de mediatori.

Înainte de discuții, o sursă din delegația rusă a declarat pentru Reuters că obiectivul principal al noilor negocieri va fi acela de a stabili elementele-cheie ale unui nou cadru de securitate postbelic pentru Europa.

Discuția îi neliniștește pe europeni, în special pe cei de pe flancul de est al NATO.

Oficialii din SUA, Ucraina și UE s-au întâlnit de altfel la Abu Dhabi înaintea negocierilor trilaterale, pentru a-și coordona eforturile, a declarat marți trimisul special al SUA, Steve Witkoff.

Mesajele din debutul negocierilor

La negocierile de marți și miercuri, negociatorii se vor concentra pe garanțiile de securitate menite să împiedice reluarea războiului, în cazul unui armistițiu, au declarat oficiali americani.

Printre acestea s-ar putea număra un angajament de apărare în stilul articolului 5 din Tratatul NATO, care ar oferi Ucrainei garanții de securitate similare.

Bloomberg, citând un oficial american, a relatat că prima sesiune se va concentra pe monitorizarea încetării focului și pe măsurile de securitate postbelice, în timp ce a doua sesiune va aborda chestiunile teritoriale.

În debutul discuțiilor, trimisul special al SUA, Jared Kushner, le-a spus delegaților că contactele recente cu ambele părți au „identificat cu adevărat și au redus diferențele” și că Trump este hotărât să obțină pacea.

„Ne-a cerut să depunem eforturi suplimentare pentru a găsi o soluție care, sperăm, să pună capăt războiului, dar care, totodată, să lase ambele părți într-o poziție mult mai puternică pentru a începe să valorifice pe deplin potențialul pe care aceste două țări extraordinare sunt capabile să-l atingă”, a declarat Kushner la începutul întâlnirii.

Șeful delegației Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat că Kievul se concentrează pe obținerea unor garanții de securitate și a unei păci durabile.

La rîndul său, șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, a afirmat că Moscova speră la progrese în direcția păcii, în interesul popoarelor ambelor țări.

Optimismul american

Moscova și Kievul rămân la distanță mare unul de celălalt – în ciuda optimismului lui Trump – în ceea ce privește condițiile unui posibil acord.

Noua inițiativă americană de a ajunge la un acord i-a determinat pe oficialii europeni să insiste pentru a obține un loc la masa negocierilor, în vederea găsirii unei soluții pentru cel mai sângeros conflict de pe continent de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

În ajunul discuțiilor, Trump a declarat că Washingtonul observă o „înclinație foarte puternică” spre încheierea războiului și că ambele părți sunt „obosite de luptă”.

După ce s-a întâlnit în privat cu trimisul președintelui rus Vladimir Putin săptămâna trecută la Casa Albă, Trump a anticipat că un acord de pace ar fi posibil curând.

Problema teritoriilor și un posibil compromis

Surse citate de Reuters au semnalat luni că în cadrul unor discuții private, Rusia și Ucraina au dat dovadă de o oarecare disponibilitate de a ajunge la un posibil schimb teritorial.

În mod public, nu a existat niciun semn că Putin ar fi dispus să renunțe la insistența sa ca Ucraina să cedeze întreaga regiune estică a Donbasului înainte ca un acord de pace să poată fi încheiat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a refuzat categoric să cedeze teritoriile.

În acest timp, avansul Rusiei pe linia frontului a încetinit până la un punct în care practic s-a oprit în acest an.

Negociatorii americani consideră că Zelenski și Putin ar putea fi dispuși să ajungă la un compromis cu privire la chestiunea vitală a teritoriului, fiecare cedând puțin, a declarat un oficial american pentru Reuters.

Conform acordului propus, Ucraina ar obține încetarea războiului, garanții de securitate și o foaie de parcurs pentru aderarea la UE.

Un înalt oficial ucrainean a negat categoric că guvernul ar lua în considerare astfel de concesii.

Problema teritorială ar putea fi discutată doar la nivel de lideri și numai în contextul unor garanții de securitate adecvate pentru Ucraina, a precizat oficialul.

Rusia nu confirmă discuții despre Marea Neagră

Înainte de negocieri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a evitat să spună dacă reluarea transporturilor maritime în Marea Neagră, o rută comercială globală importantă pentru cereale, va fi pe ordinea de zi a discuțiilor trilaterale.

Comerțul cu cereale în Marea Neagră s-a blocat în urma atacurilor reciproce cu drone ale Rusiei și Ucrainei asupra navelor și porturilor.

Eforturile de mediere pentru reluarea comerțului, conduse de Turcia, nu au dat până acum niciun rezultat.

Așteptările Rusiei

Rusia consideră că obiectivul principal al noilor negocieri va fi acela de a stabili elementele-cheie ale unui nou cadru de securitate postbelic pentru Europa, a declarat o sursă din cadrul delegației ruse pentru Reuters.

Unii politicieni europeni se opun însă discutării arhitecturii generale de securitate a Europei în acest moment, susținând că prioritatea trebuie să o reprezinte progresele în ceea ce privește Ucraina, deși oficialii americani au precizat clar că sunt deschiși la o astfel de discuție.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni că discuțiile mai ample privind securitatea europeană ar trebui să aibă loc numai după ce se va ajunge la un armistițiu în Ucraina.

Moscova a respins ideea unui armistițiu temporar, afirmând că dorește un acord global pentru a pune capăt războiului, mai degrabă decât o pauză în care Ucraina s-ar putea reînarma.

Discuții Europa-SUA-Ucraina înainte de negocieri

Înainte de începerea reuniunii principale, negociatorul-șef al Kievului, Rustem Umerov, a declarat că oficialii ucraineni s-au întâlnit separat cu reprezentanți ai Europei, ai NATO și ai UE, precum și cu cei doi emisari americani.

„Facem tot posibilul pentru a ne asigura că Europa participă la procesul diplomatic”, a spus Umerov înainte de reuniune.

Franța a afirmat că nu poate exista o pace durabilă în Ucraina fără a aborda problema securității europene și că acest lucru necesită implicarea europenilor.

Rusia a precizat însă că nu consideră că europenii au un rol de jucat în cadrul întâlnirii cu ucrainenii și americanii.

Și emisarul american Steve Witkoff a făcut o declarație după discuțiile cu europenii.

Witkoff a afirmat că participanții au discutat despre modul în care pot fi valorificate instituțiile și acordurile europene existente în materie de securitate după încheierea războiului, recunoscând totodată că abordarea preocupărilor legate de securitatea postbelică și reducerea riscului unor conflicte viitoare vor fi esențiale.