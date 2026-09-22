Primele nume vehiculate pentru lista miniștrilor din Guvernul Mureșan. Un nume surpriză, din nou în cărți să preia un minister important

Uniunea Salvați România cere încă două ministere în viitorul guvern și au un nume surpriză pentru ministerul Transporturilor, în timp ce la Justiție propunerea va fi „cel mai probabil”, Stelian Ion, spun surse HotNews din partid. În acest scenariu, PNL ar ceda un minister dintre cele șapte pe care le ocupă interimar în prezent. Liberalii plănuiesc să-și păstreze miniștrii din actualul cabinet, inclusiv cu un ministrul liberal care a fost pro-cabinetul Veștea, au declarat surse din PNL pentru HotNews.

USR negociază două portofolii noi în Guvern

Partidul lui Dominic Fritz se așteaptă să primească în Guvernul Mureșan Ministerul Transporturilor, având în vedere că este deja condus interimar de Radu Miruță după demisia social-democraților din actualul Cabinet.

Cătălin Drulă este favorit în partid pentru preluarea acestui portofoliu, potrivit surselor HotNews din USR. Drulă a mai fost ministru al Transporturilor în Guvernul Cîțu – din decembrie 2020 până în septembrie 2021.

În plus, USR vrea un minister „cu greutate”, după cum a declarat unul dintre liderii contactați de HotNews.

Partidul ar urma să ceară în discuțiile cu PNL și UDMR Ministerul Justiției, un portofoliu important, fiind ultimul avizator din circuitul de avizare al actelor normative, potrivit surselor citate.

În acest moment, ministru interimar al Justiției este Cătălin Predoiu. Stelian Ion, care a fost ministru USR al Justiției în Guvernul Cîțu, este numele vehiculat și de această dată să preia acest minister.

Numere egale de ministere între PNL și USR

„Suntem flexibili”, a spus un alt lider USR pentru HotNews, care a și explicat că Uniunea ar putea accepta, în schimb, Ministerul Muncii, al Sănătății sau al Agriculturii.

USR mizează pe faptul că PNL va accepta să cedeze un minister dintre cele șapte pe care le ocupă interimar în prezent, având în vedere că va avea și funcția de prim-ministru, și pe cea de președinte al Senatului. Astfel, PNL și USR ar avea un număr egal de ministere – câte șase, iar UDMR ar rămâne cu patru.

În ceea ce privește portofoliile care i-au revenit și în urma negocierilor din 2025, USR plănuiește să-și păstreze aceiași oameni: Diana Buzoianu (Ministerul Mediului), Oana Țoiu (Ministerul Afacerilor Externe), Radu Miruță (Ministerul Apărării Naționale) și Ambrozie-Irineu Darău (Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului).

Calculele PNL – „Nu se modifică aproape nimic. Să vedem ce facem cu ministerele PSD”

De cealaltă parte, surse liberale au declarat pentru HotNews că vor păstra miniștrii validați în 2025 și în viitorul Guvern: Alexandru Nazare la Ministerul Finanțelor, Dragoș Pîslaru la MIPE, Mihai Dimian la Educație, Oana Gheorghiu, vicepremier.

Liberalii vor să-l păstreze chiar și pe Cătălin Predoiu în Guvern, potrivit surselor citate. Asta deși a fost unul dintre cei mai vocali susținători ai Guvernului Veștea, încălcând astfel o decizie a conducerii Partidului Național Liberal.

„Nu se modifică aproape nimic. Să vedem ce facem cu ministerele PSD”, a declarat luni un lider liberal pentru HotNews.

În acest moment, PNL ocupă interimar trei portofolii moștenite după demisia miniștrilor PSD din Guvernul Bolojan: Energia, Justiția și Munca.

UDMR, fără discuții deocamdată

Liderii UDMR spun că nu au discutat încă despre împărțirea ministerelor. Însă, colegii lor din coaliția de dreapta, surse HotNews din USR și PNL, au declarat că și partidul lui Kelemen Hunor ar vrea să propună aceeași listă de miniștri ca la ultimele negocieri, plus Tánczos Barna la Ministerul Agriculturii – unde este deja ministru interimar, după plecarea lui Florin Barbu.

Ministrul UDMR al Dezvoltării, Cseke Attila, conduce interimar și Ministerul Sănătății în prezent, în urma demisiei lui Alexandru Rogobete. Nu este încă clar dacă acest minister va rămâne la UDMR.

Când va fi oficializată lista de miniștri

Siegfried Mureșan a anunțat, într-un interviu pentru HotNews, că nu exclude să invite în guvern și tehnocrați, deși majoritatea vor fi miniștri PNL, USR și UDMR.

„Sunt convins că putem ocupa toate portofoliile cu colegi din cele trei partide, dar putem să ne întărim și din afară. Este o decizie pe care urmează să o luăm”, a declarat Mureșan în discuția cu HotNews.

Oficial, discuțiile despre împărțirea ministerelor ar urma să înceapă abia miercuri, după finalizarea programului de guvernare. Luni și marți, PNL, USR și UDMR lucrează la stabilirea ultimelor detalii din program.

„Voi prezenta lista completă a miniștrilor, toți odată. De îndată ce avem programul de guvernare, voi evalua care sunt persoanele cele mai bine pregătite pentru a implementa programul nostru pentru România”, a declarat Mureșan în discuția cu HotNews.

În ciuda calculelor interne pe care și le face fiecare partid, șansele unei reușite a cabinetului propus de Siegfried Mureșan la votul din Parlament sunt infime – și s-au diminuat și mai mult luni, odată ce Biroul Permanent Național al PSD a decis să nu susțină Guvernul Mureșan.

Fără voturile PSD, AUR și PACE – Întâi România – cele trei grupuri care au anunțat că nu vor susține guvernul – Siegfried Mureșan nu poate strânge majoritatea necesară pentru învestire, cele 233 de voturi necesare.

Surse apropiate de negocieri au declarat pentru HotNews că PNL și USR se pregătesc să anunțe că nu vor mai susține nicio propunere de prim-ministru făcută de Nicușor Dan dacă Siegfried Mureșan nu obține susținerea parlamentarilor.