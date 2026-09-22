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Actualitate

Primele nume vehiculate pentru lista miniștrilor din Guvernul Mureșan. Un nume surpriză, din nou în cărți să preia un minister important

Ruth Novacovici
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Uniunea Salvați România cere încă două ministere în viitorul guvern și au un nume surpriză pentru ministerul Transporturilor, în timp ce la Justiție propunerea va fi „cel mai probabil”, Stelian Ion, spun surse HotNews din partid. În acest scenariu, PNL ar ceda un minister dintre cele șapte pe care le ocupă interimar în prezent. Liberalii plănuiesc să-și păstreze miniștrii din actualul cabinet, inclusiv cu un ministrul liberal care a fost pro-cabinetul Veștea, au declarat surse din PNL pentru HotNews.

  • În urma negocierilor din iunie 2025, PSD a obținut 6 mandate de miniştri în Guvernul Bolojan; PNL și USR, câte 4 fiecare, iar UDMR, două. 
  • După demisia miniștrilor social-democrați din luna aprilie, cele șase portofolii care reveneau PSD au fost împărțite între cele trei partide rămase la guvernare. 
  • Acum, tocmai aceste ministere reprezintă masa de negociere pentru Guvernul Mureșan, explică surse HotNews din PNL și USR.
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