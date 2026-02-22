Primele proteste în Iran, după confruntările din ianuarie: Studenții împotriva regimului, pe fondul amenințării militare a SUA

O înregistrare din 21 februarie 2026 arată confruntări la Universitatea Sharif din Teheran, unde studenți care scandează lozinci antiguvernamentale. Credit line: AFP / AFP / Profimedia

Sute de studenți din Teheran și Mashhad au ieșit sâmbătă în stradă pentru a comemora victimele represiunii din ianuarie. Protestele marchează reluarea manifestațiilor după ce revolta de luna trecută a fost înăbușită sângeros de autorități, provocând mii de decese, potrivit BBC.

Cele mai tensionate momente de sâmbătă au avut loc la Universitatea de Tehnologie Sharif din capitală. Imaginile verificate de BBC confirmă prezența a sute de protestatari care au mărșăluit pașnic la începutul noului semestru, purtând steaguri naționale și scandând „moarte dictatorului” – cu referire la liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei.

Deși manifestația a început calm, ulterior au izbucnit altercații între studenți și susținătorii guvernului, care organizaseră un miting rival, relatează sursa citată.

Manifestații similare au fost raportate și la alte instituții de învățământ din Teheran, precum universitățile Shahid Beheshti și Amir Kabir, unde fotografii și înregistrări verificate de BBC arată tineri scandând împotriva regimului.

Revolta s-a extins și în Mashhad, al doilea oraș ca mărime al țării; aici, studenții ar fi strigat „Libertate, libertate” și au făcut apel la colegii lor să își apere drepturile.

Până la finalul zilei, demonstrații de amploare au fost semnalate și în alte localități, existând deja apeluri pentru noi manifestații duminică. Deocamdată, nu este clar dacă autoritățile au operat arestări.

Studenții au revenit în stradă după ce revolta din ianuarie a fost oprită prin forță. Ceea ce a început atunci ca un protest economic s-a transformat rapid în cea mai mare mișcare de stradă de după 1979.

Bilanțul victimelor de luna trecută rămâne incert. Organizația de activiști Hrana susține că a confirmat moartea a peste 6.100 de persoane, în timp ce autoritățile iraniene admit doar 3.100 de decese, susținând că majoritatea celor uciși erau membri ai forțelor de securitate.

Amenințarea lui Trump

Aceste manifestații au loc într-un context internațional extrem de tensionat, marcat de prezența militară sporită a SUA în regiune. Președintele Donald Trump a susținut constant protestatarii iranieni, promițându-le la un moment dat că „ajutorul este pe drum”.

Noile proteste se desfășoară sub presiunea unui ultimatum al liderului de la Casa Albă, care a dat Iranului un termen de 10 zile înainte de a decide un posibil atac militar. Deși negocierile din Elveția au înregistrat progrese, Trump a avertizat că decizia finală va fi anunțată „în scurt timp.”

Opoziția din exil îi cere președintelui Trump să își pună în aplicare amenințările militare, în speranța unei prăbușiri rapide a regimului de la Teheran. Totuși, alte grupări de opoziție resping ferm ideea unei intervenții externe.

În acest context, ambele tabere au lansat campanii intense pe rețelele de socializare, unde promovează mesaje contradictorii despre dorințele reale ale poporului iranian.