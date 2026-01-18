Bilanțul protestelor din Iran a ajuns la 5.000 de morți. Semnal din sistemul judiciar că urmează un val de execuții

Femei iraniene care țin portrete ale liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în timpul funeraliilor unor membri ai forțelor de securitate uciși în recentele proteste din Teheran, pe 14 ianuarie 2026. FOTO: ATTA KENARE / AFP / Profimedia

Cel puțin 5.000 de persoane au fost ucise în protestele din Iran, inclusiv aproximativ 500 de membri ai forțelor de securitate, a declarat duminică un oficial iranian, afirmând că este vorba de cifre verificate și acuzând „teroriștii și revoltații înarmați” de uciderea „iranienilor nevinovați”, potrivit Reuters.

Liderul suprem ayatollahul Ali Khamenei a declarat sâmbătă că „nu vom atrage țara într-un război, dar nu vom lăsa criminalii interni sau internaționali nepedepsiți.

iar duminică un oficial din sistemul judiciar a dat de înțeles că ar putea avea loc un val de execuții.

„O serie de acțiuni au fost identificate ca Mohareb, care se numără printre cele mai severe pedepse islamice”, a declarat purtătorul de cuvânt al sistemului judiciar iranian, Asghar Jahangir, într-o conferință de presă.

Mohareb, un termen juridic islamic care înseamnă a purta război împotriva lui Dumnezeu, este pedepsit cu moartea în conformitate cu legea iraniană.

Protestele la nivel național au izbucnit pe 28 decembrie din cauza dificultăților economice și s-au extins în decurs de două săptămâni, transformându-se în demonstrații pe scară largă care cereau sfârșitul conducerii religioase a țării, rezultând în cele mai sângeroase tulburări de la revoluția islamică din 1979.

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat în repetate rânduri că va interveni dacă protestatarii vor continua să fie uciși pe străzi sau executați.

Într-o postare pe rețelele de socializare de vineri, el a mulțumit liderilor de la Teheran, afirmând că aceștia au anulat execuțiile în masă programate.

Grupul pentru drepturile omului HRANA ce operează din SUA, a afirmat sâmbătă că numărul morților a ajuns la 3.308, iar alte 4.382 de cazuri sunt în curs de examinare. Grupul a declarat că a confirmat peste 24.000 de arestări.