Primele reacții ale României, după eliberarea celor trei ostatice din Fâșia Gaza

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis duminica această că România salută eliberarea primului grup de trei ostatici din Fâșia Gaza, inclusiv un român şi un cetăţean de origine română, ca urmare a implementării acordului de armistițiu dintre Israel și gruparea militantă palestiniană Hamas. Mesaje similare au venit și din partea premierului Marcel Ciolacu și a Ministerului de Externe.

„România salută eliberarea primului grup de ostatici, inclusiv un cetăţean român şi unul de origine română, ca urmare a Acordului din Gaza”, a scris Iohannis, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Romania welcomes the release of the first group of hostages, incl. one RO🇷🇴 national&one of RO origin, following the #Gaza Agreement. We thank all partners for the support&call for continued implementation of the agreement&for the return of the remaining hostages to the families.