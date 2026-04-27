Primele reacții din PNL după anunțul PSD și AUR privind depunerea unei moțiuni de cenzură: „Culmea iresponsabilității”

Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui, comentează prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, demersul comun anunțat luni de PSD și AUR pentru demiterea Guvernului Bolojan.

„Cum vi se pare decizia majorității parlamentare PSD și AUR de a demite guvernul? << Ei au susținut că până la acest moment nu s-a discutat „absolut nimic” despre o viitoare guvernare împreună… >> (….) Mie mi se pare culmea iresponsabilității. Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui. PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD”, a reacționat Ciprian Ciucu, printr-un mesaj postat pe Facebook.

Și vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă a reacționat la decizia PSD și AUR de a depune împreună o moțiune de cenzură, spunând că aceasta confirmă ceea ce PNL a suspectat în legătură cu relația dintre PSD și AUR.

„Trebuie să ne aducem aminte că domnul Grindeanu a venit la Bruxelles să garanteze că dânșii nu vor colabora cu AUR și chiar punea semnul întrebării că PNL va colabora cu AUR. Lumea nu prea l-a crezut pe domnul Grindeanu, iar acum va fi o confirmare a colaborării domnului Grindeanu cu AUR”, a afirmat Falcă, la Digi24.

Vicepreședintele PNL crede că există și o presiune politică venită din teritoriu asupra inițiatorilor moțiunii: „În al doilea rând, trebuie să recunoaștem că există o presiune din teritoriu, pentru că atunci când le-au spus oamenilor să voteze împotriva guvernului Bolojan, au spus că o să rezolve într-un timp rapid, ca să nu le treacă clientela”.

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar mai fi susținut la conducerea PNL în cazul în care Guvernul ar cădea, Falcă a subliniat că liderul liberal beneficiază în continuare de încredere ridicată. „În acest moment domnul Bolojan este un lider recunoscut și la nivel de partid, dar și la nivel național, este omul politic cu cea mai mare încredere și lucrul acesta nu poate fi schimbat de către o altă persoană”, a spus el.

În ceea ce privește eventuale negocieri între membri ai PNL și PSD, vicepreședintele liberal a respins existența unor astfel de discuții.