Primele reacții la inflația-surpriză de aproape 10% comunicată de Statistică: „E rezultatul pachetului fiscal”

Sub influența puternică a modificărilor fiscale (TVA, majorări de accize), rata anuală a inflației în România a atins un nou vârf în august, scrie echipa de cercetare a BRD într-un raport intitulat „Valul de căldură fiscală”, consultat de HotNews.

Raportul, asumat de economistul șef al instituției, Florian Libocor, arată că prețurile de consum au înregistrat o altă creștere, apropiindu-se de pragul a două cifre . „Cifra a depășit consensul pieței (mediana sondajului Reuters: +9,1% de la an la an)”, se mai arată în document.

Prețurile alimentelor au crescut cu 1,6% lunar (+8,9% de la an la an), deoarece schimbările fiscale au depășit influențele sezoniere favorabile în cazul produselor alimentare volatile (fructe, legume). Prețurile produselor nealimentare au crescut cu 2,1% lunar (+10,5% de la an la an), după cum urmează: Combustibili (+3,3% lunar), Tutun (+2,9% lunar), Energie electrică (+2,6% lunar). Prețurile serviciilor au crescut cu 2,9% lunar (+9,9% de la an la an), Igiena și cosmeticele (+5,6% lunar), Restaurantele și cafenele (+4,2% lunar), Transportul urban (+4,0% lunar), Asistența medicală (+3,3% lunar) înregistrând creșteri semnificative ale prețurilor.

Reamintim că încă din 11 iulie am avertizat cu privire la riscul ca inflația să se îndrepte spre teritoriul a două cifre în a doua jumătate a anului 2025, notează autorii raportului.