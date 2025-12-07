Primele rezultate alegeri București, cercetare sociologică la urne: Câți bucureșteni spun că au ales răul cel mai mic

Vot la alegerile locale din București, 7 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Aproape jumătate dintre cei care au votat dimineață în București au spus că au ales răul ce mai mic arată o cercetare sociologică la urne realizată de ARA, potrivit Antena 3 CNN.

ARA Public Opinion, acreditată de Biroul Electoral Municipal în secțiile de votare, realizează o cercetare sociologică, iar primele date au fost anunțate la ora 12:00 fiind valabile pentru ora 11:30. Următoarele vor veni la orele 14:00, 16:00, 18:00 și 20:00.

Datele sunt culese prin aplicarea unui design cantitativ în timp real, iar interviurile sunt asistate telefonic. Eșantionul se actualizează constant pe parcursul zilei, acesta fiind calculat conform standardelor metodologice specifice anchetelor sociologice.

Ce au răspuns cei care au votat:

Ați ales pentru că v-a plăcut candidatul sau ați ales un rău mai mic?

Mi-a plăcut de candidat — 49%

Am ales răul mai mic — 47%

Nu știu / Nu răspund — 4%

Credeți că Guvernul Bolojan va rezista sau va cădea după aceste alegeri?

Cred că va rezista — 42%

Cred că nu va rezista — 45%

Nu știu — 12%

Nu răspund — 1%

Ați votat un candidat susținut de un partid sau unul independent?

Candidat independent — 9%

Candidat susținut de partide — 76%

Nu răspund — 15%

Dumneavoastră când ați decis cu cine votați?

Înainte de campania electorala — 33%

În timpul campaniei — 38%

În cabina de vot — 29%

Nu știu / Nu răspund — 0%

Alegerea de acum pentru primarul general este asemănătoare ideologic cu cea de la alegerile trecute?