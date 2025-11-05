Primele semne de îngrijorare pe burse după ce acțiunile giganților tech din SUA au trecut brusc pe roșu

Scăderile accentuate ale prețurilor acțiunilor din sectorul tehnologic sunt un motiv de prudență, dar încă nu de panică, spun brokerii și investitorii care au profitat până acum de o piață în plină ascensiune, ajunsă la recorduri istorice și la unele capitalizări considerate exagerate, transmite miercuri agenția Reuters.

Miercuri a fost a doua zi de vânzări susținute, lăsând bursele din Seul și Tokyo cu aproximativ 5% sub vârfurile atinse marți dimineață. Contractele futures Nasdaq au scăzut cu 0,2% după o pierdere de 2% a indicelui în ședința de marți.

Cei mai afectați au fost marii câștigători ai ascensiunii care a propulsat producătorul de cipuri Nvidia de la statutul de jucător de nișă la cel de cea mai valoroasă companie din lume. Nvidia a devenit cu o săptămână în urmă prima companie din istorie care a depășit capitalizarea bursieră de 5 trilioane (5.000 de miliarde de dolari).

„Vânzările par a fi determinate în mare parte de repoziționări, acțiunile care au avut cel mai bun randament în ultima perioadă fiind cele mai lovite”, a declarat pentru Reuters Jon Withaar, director senior de portofoliu la firma de investiții Pictet Asset Management din Singapore.

Inclusiv prețul acțiunilor Nvidia a trecut pe roșu la Bursa de la New York

Nu a existat un declanșator evident al reculului, însă acesta a început după o reacție neașteptat de negativă la rezultatele financiare solide publicate de Palantir Technologies, compania specializată în date și inteligență artificială care a fost fondată de miliardarul Peter Thiel.

Acțiunile acestei vedete a bursei americane au închis marți cu o scădere de aproape 8%, iar în tranzacțiile extinse au mai pierdut încă 3%.

„Oamenii sunt până peste cap implicați în aceste acțiuni legate de AI”, a spus Herald van der Linde, șeful strategiei de acțiuni pentru Asia-Pacific la HSBC. „Dar cât de departe mai pot merge? Cât mai pot cumpăra [investitorii]? Eu cred că ceea ce urmează să vedem este o perioadă de respiro… iar această pauză ar putea veni cu o rotație a investițiilor”, a adăugat el.

Marți, acțiunile Nvidia au scăzut cu aproape 4% pe Wall Street, ajungând la un declin de aproximativ 7% față de vârful lunii trecute, în timp ce furnizorii, concurenții și companiile implicate pe întreg lanțul de aprovizionare din domeniul AI au fost lovite puternic miercuri în Asia.

Vânzările, între îngrijorări legate de o „bulă” și scoaterea de profituri pe sfârșit de an

„Este o vânzare destul de generalizată în segmentul de piață cu expunere ridicată la risc și levier, ceea ce pentru noi arată ca o luare de profituri pe termen scurt”, afirmă Angus McGeoch, directorul distribuției de acțiuni pentru Asia la Barrenjoey, în Hong Kong.

Levierul în investiții este un instrument care permite investitorilor să controleze o poziție de piață mai mare decât capitalul propriu disponibil, folosind fonduri împrumutate de la broker sau o bancă. Mai simplu spus, instrumentul permite cumpărarea de acțiuni pe datorie.

McGeoch a adăugat că administratorii de fonduri, atenți la rezultatele lor pentru 2025, ar fi dispuși să se retragă rapid în fața scăderilor de sfârșit de an, dar fără intenția de a ieși complet de pe piață.

„Evident că nu vor să renunțe la prea mult, având în vedere că anul a fost destul de bun, dar dacă piața dă semne că vrea să crească din nou, nu cred că ar fi nevoie de mult pentru ca investitorii să revină”, a mai spus acesta.

Piețele au ignorat timp de luni întregi îngrijorările legate de nivelul ridicat al dobânzilor de referință, inflația persistentă, tensiunile comerciale și economia globală inegală, ceea ce a născut întrebări privind posibila existență a unei „bule” pe cale să se spargă pe bursa americană.

„Am cumpărat astăzi. Sper că am avut dreptate”

Totuși, scăderea de 2% a Nasdaq de marți a venit după o creștere de peste 50% în ultima jumătate de an, comparativ cu de minimele din aprilie.

Însă scăderile au avut loc după ce doi dintre cei mai puternici bancheri de pe Wall Street, Ted Pick de la banca de investiții Morgan Stanley și David Solomon de la Goldman Sachs au avertizat despre posibilitatea unei corecții bursiere, în cadrul unui summit de investiții ce a avut loc la Hong Kong.

În plus, Bursa din Coreea de Sud a avertizat împotriva investițiilor în producătorul de cipuri SK Hynix – un avertisment de rutină pentru un titlu care și-a triplat valoarea în ultimele 12 luni, dar suficient pentru a declanșa o scădere de 6% în două zile.

Matthew Haupt, manager principal de portofoliu la Wilson Asset Management din Sydney, a interpretat reculul drept o mișcare a investitorilor care își marchează profiturile înaintea audierii de miercuri la Curtea Supremă a SUA privind legalitatea taxelor vamale impuse de administrația președintelui Donald Trump.

„Am cumpărat astăzi”, a spus el. „Sper că am avut dreptate”.