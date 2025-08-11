Primii inculpați pentru distrugerea cablurilor submarine din Marea Baltică. Li se impută pagube imense

Petrolierul Eagle S, înmatriculat în Insulele Cook, a ancorat în apropierea portului Kilpilahti din Porvoo, Finlanda, în Golful Finlandei, pe 26 ianuarie 2025. Petrolierul este suspectat de întreruperea cablului electric Finlanda-Estonia Estlink 2 și, de asemenea, petrolierul este suspectat că face parte din așa-numita flotă fantomă a Rusiei. FOTO: Heikki Saukkomaa / imago stock and people / Profimedia

Parchetul din Finlanda a anunțat că a inculpat trei membri ai echipajului petrolierului Eagle S, acuzați că au participat la distrugerea cablurilor submarine din Marea Baltică, la finele anului trecut, distrugere care se înscrie într-o serie de mai multe incidente socotite ca acte de sabotaj care au avut loc într-o zonă maritimă strategică, informează AFP.

„Procurorul general adjunct a declanșat urmărirea penală pentru distrugeri criminale agravate și blocarea în circumstanțe agraavante a comunicațiilor împotriva căpitanului precum și împotriva secunzilor petrolierului Eagle S, înscris în Insulele Cook”, se spune într-un comunicat.

Petrolierul este suspectat că a avariat cablul electric submarin EstLink 2 și patru cabluri de telecomunicații dintre Finlanda și Estonia în ziua de Crăciun a anului 2024, târând ancora pe fundul mării pe o distanță de 90 de kilometri.

„Proprietarii cablurilor au suferit pagube de cel puțin 60.000.000 de euro ca daune directe doar ca reparații. Perturbarea cablurilor de transmisie a energiei electrice și de comunicații a cauzat un risc grav pentru aprovizionarea energetică și rețeaua de comunicații a Finlandei, chiar dacă și serviciile au putut fi asigurate în continuare datorită unor conexiuni alternative”, susțin procurorii finlandezi.

Acuzații neagă jurisdicția Finlandei

Naționalitatea celor trei marinari nu a fost dezvăluită, însă procurorul general adjunct Jukka Rappe a declarat că o mare parte a membrilor echipajului erau de naționalitate indiană și georgiană.

Acuzații au negat că au comis infracțiunile care li se impută și au susținut că Finlanda nu are competență în această chestiunie, cablurile fiind avariate în afara apelor teritoriale finlandeze. Însă aceste incidente „au compromis în mod grav funcții importante ale societății”, motiv pentru care competența finlandeză este aplicabilă, susține Rappe. Procesul urmează să înceapă peste două săptămâni.

Distrugerile din Marea Baltică se înscriu, potrivit unor experți și responsabili politici, în contextul unui „război hibrid” dus de Moscova contra țărilor occidentale, în acest vast spațiu maritim mărginit de mai multe țări NATO și de Rusia.

Tensiunile din zonă s-au intensificat de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022. O serie de explozii submarine au avariat gazoductele Nord Stream care transportau gazul rus către Europa în septembrie 2022, a căror cauză încă nu a fost determinată.

Finlanda și Suedia au abandonat politica de ne-aliniere militară alăturându-se NATO, ca urmare a invadării Ucrainei.

Eagle S este suspectat că face parte din „flota fantomă”, termen care desemnează navele deseori vechi, prost asigurate și care operează sub pavilion străin, suspectate că sunt folosite de Rusia pentru a ocoli sancțiunile occidentale care vizează exporturile sale de petrol.