Primul an cu bebe: cum arată grija față de copil, dar și față de tine

Se spune des că it takes a village to raise a child, adică avem nevoie de un întreg sistem de suport atunci când devenim mame. Sună ideal, în teorie.

Dar ce facem atunci când nu locuim în același oraș cu părinții, cu mătușile sau chiar cu prietenele? Trăim vremuri în care rădăcinile sunt tot mai subțiri și superficiale, iar nevoia ne împinge spre o adaptare forțată la noua realitate: aceea a parentingului.

Realitatea de acasă vs. imaginea de pe Instagram

În casă e dezordine, copilul plânge și nu știi de ce, tatăl lucrează 10 ore pe zi, iar tu treci prin fața oglinzii și cocul prins pe fugă îți șoptește că nici azi nu vei apuca să faci acel duș lung și fierbinte la care visezi.

Cam asta e realitatea multor mame care nu au o bonă sau pe cineva drag aproape. Și inevitabil apare întrebarea: unde greșesc? Cum altele pot și eu nu?

