Primul an cu Salt Bank: Dupa un Big Bang in banking, urmeaza „a Bigger Bang”

Salt Bank aniverseaza un an de la lansare cu un nou record: peste 500.000 de clienti au ales pana acum primul neobank 100% romanesc – de doua ori mai mult decat estimarile initiale. Salt Bank se afla deja in top 10 banci din Romania si continua sa creasca intr-un ritm accelerat, lansand produse digitale inovatoare – unele in premiera pe piata locala.

In aprilie 2024, Salt Bank a produs un adevarat Big Bang in industria bancara: in primele 10 zile de la lansare, peste 100.000 de romani au devenit clienti si, totodata, fondatori ai bancii. Fiecare fondator a recomandat in medie banca de 2,4 ori.

In doar un an, au fost lansate peste 400 de realease-uri in aplicatie, iar cea mai aglomerata zi a fost cea in care peste 14.000 de romani s-au alaturat Salt Bank.

Prin campania de recomandari „Prietenul la cashback se cunoaste”, Salt Bank a oferit echivalentul a peste 7.800 de ani de cashback clientilor care si-au adus prietenii in aplicatie.

Chiar daca este o banca 100% digitala, atunci cand au o problema, clientii pot apela Care Center-ul Salt Bank, unde beneficiaza de interactiune doar cu oameni-oameni. Daca ar fi sa calculam lungimea chat-urilor din primul an – de la lansare si pana in prezent –, clientii au generat conversatii care insumeaza, in total, 60 de kilometri.

Astfel, Salt Bank a ajuns a doua banca din Romania in ceea ce priveste satisfactia clientilor, conform unui studiu realizat la nivel national pe clienti bancarizati de catre Mercury Research.

Pentru toate aceste performante, Salt Bank a primit 29 de premii la nivel national, cele mai importante fiind pentru „Cea mai buna oferta bancara” si „Cel mai bun cont curent”. La nivel international, Salt Bank a fost premiata de patru ori, inclusiv cu distinctia „Best Digital Bank” la FinTech Breakthrough Awards 2025 si „Best Use of Tech in Retail Banking” la Banking Tech Awards 2024.

Si pentru ca digital inseamna sustenabil, in primul an de activitate Salt Bank a consumat doar 300 de topuri de hartie, echivalentul a aproximativ 20 de copaci, pentru care banca digitala va desfasura o campanie de impadurire cu 5.000 de copaci.

Dupa un Big Bang in banking, urmeaza un „Bigger Bang”

„Primul an a fost despre dezvoltarea unei banci digitale care sa acopere serviciile de care clientii au nevoie intr-o lume tot mai dependenta de tehnologie. Acum, intram in faza Salt Bank 2.0 – in care ne dorim sa facem mai mult decat sa imbunatatim experientele bancare. Ne uitam spre solutii complet noi, care sa anticipeze ce urmeaza si sa stabileasca noi trenduri in industria bancara. Daca lansarea Salt Bank a fost un Big Bang in industrie, ceea ce urmeaza este un Bigger Bang – cu solutii inovatoare care fac bankingul mai frumos, mai bun si mai sigur”, a declarat Gabriela Nistor, CEO Salt Bank.

Ce urmeaza: Principalele noutati Salt Bank la 1 an de la lansare

„The Bigger Bang in Banking” aduce produse si servicii dezvoltate pe cei trei piloni care stau la baza Salt Bank: frumos, bun si sigur.

Astfel, Salt Bank introduce doua noi functionalitati avansate, menite sa sporeasca semnificativ nivelul de securitate al conturilor si tranzactiilor digitale. In paralel, clientii Salt Bank vor avea la dispozitie, in curand, si un serviciu de creditare pentru persoane fizice, iar in zona de mobilitate, Salt Bank aduce un beneficiu exclusiv: 100.000 de soferi din randul clientilor sai vor beneficia de un serviciu gratuit de asistenta rutiera (Road Assistance). Totodata, politele RCA vor putea fi gestionate direct din aplicatia mobila, eliminand birocratia si timpul pierdut.

Salt Bank 2.0 vine cu un cont de business pentru freelanceri si companii mici care au un singur actionar. Acest nou produs poate fi accesat din aceeasi aplicatie, deja cunoscuta de ei, in care au si contul personal, la doar un „swipe” distanta.

Noi functionalitati pentru siguranta banilor

Tentativa de obtinere frauduloasa a datelor bancare este cel mai des intalnit tip de frauda online in Romania. Peste 57% dintre romani au indicat aceasta metoda ca fiind cea mai frecventa, in timp ce 9 din 10 romani considera ca institutiile financiare si comerciale ar trebui sa adopte masuri suplimentare pentru protejarea utilizatorilor in mediul digital, potrivit unui studiu SAS – lider global in A.I. si analiza de date.

In acest context, Salt Bank a integrat si a dezvoltat produsele si serviciile in baza pilonului „safe” – unul dintre cei trei piloni fundamentali ai bancii. Astazi, banca face un pas suplimentar in aceasta directie, lansand doua noi functionalitati menite sa sprijine protectia financiara a persoanelor vulnerabile.

Astfel, noua functionalitate „Help Mama” va permite clientilor sa isi ajute parintii sau alti apropiati seniori sa isi gestioneze in siguranta banii. Clientii Salt Bank devin astfel „protectori” pentru persoanele vulnerabile, in varsta, si vor primi notificari ori de cate ori persoana „protejata” intentioneaza sa faca o plata mai mare (peste un prag ales) sau incearca sa isi vizualizeze datele cardului. Protectorul poate aproba sau respinge aceste actiuni direct din notificarea de pe telefonul mobil, rapid si simplu. Functia ofera sprijin si siguranta celor dragi, fara a invada intimitatea celor apropiati, neavand acces la date privind scopul tranzactiei.

In paralel, „Call Monitor” este o alta functionalitate de securitate integrata in aplicatia Salt Bank, care ajuta utilizatorii sa identifice apelurile autentice din partea bancii, in contextul in care numeroase fraude au loc prin apeluri telefonice in care infractorii se dau drept reprezentanti bancari si incearca sa obtina date personale sau acces la conturi. Astfel, in timpul unui apel cu reprezentantii bancii, aplicatia afiseaza un banner care confirma clientilor ca acestia vorbesc, intr-adevar, cu un reprezentant Salt Bank, afisand chiar si numele acestuia. Daca apelul nu este verificat, utilizatorul este avertizat in aplicatia Salt sa nu ofere date sensibile sau sa nu autorizeze tranzactii.

Creditare, Road Assistance si RCA prin Salt Bank

Anul 2025 va aduce clientilor Salt Bank, printre altele, un serviciu de credit pentru nevoi personale, cu rate de pana la 5 ani si cu dobanda fixa de la 6,25%.

De asemenea, Salt Bank va oferi gratuit un serviciu de Road Assistance pentru primii 100.000 de clienti inscrisi si un instrument de gestionare a politelor RCA, prin care clientii vor fi notificati de fiecare data cand trebuie sa isi reinnoiasca asigurarea.

Salt Business, pentru freelanceri si mici antreprenori

Salt Bank lanseaza, totodata, Salt Business, un cont dedicat freelancerilor, profesionistilor independenti si companiilor mici cu un actionar, care poate fi activat 100% digital, direct din aplicatia deja folosita pentru contul personal. Utilizatorii pot gestiona toate activitatile financiare – de la emiterea si primirea facturilor (inclusiv prin SPV), pana la plati, incasari si schimburi valutare – intr-un singur loc. Produsul include servicii bancare esentiale, card multicurrency si acces la functionalitati utile precum plata utilitatilor si organizarea banilor prin Spaces. Salt Business este ideal, de exemplu, pentru IT-istii care lucreaza pe contracte independente, soferi de ride-sharing, influenceri sau alte persoane din industriile creative.

Despre Salt Bank:

Salt Bank este mai mult decat un neobank romanesc; este viitorul banking-ului digital in Romania, pregatit sa ofere servicii financiare persoanelor fizice cu cetatenie romana, la standarde internationale, cu un puternic accent pe tehnologie si conformitate regulatorie.

Salt Bank, cu sediul in Romania, este detinuta integral de Grupul Financiar Banca Transilvania – cea mai mare banca din SEE.

Articol susținut de Salt Bank