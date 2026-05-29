Primul anunț din Rusia despre drona căzută în Galați omite o informație importantă

Agenția de presă de stat Tass a semnalat vineri dimineață cititorilor ruși căderea unei drone în Galați, dar nu a precizat și originea aparatului fără pilot.

O dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială din orașul Galați din România, a anunțat vineri dimineață agenția Tass, citând agenția de știri din România Mediafax.

Instituția media de stat a spus că explozia generată a produs un incendiu și a rănit două persoane și evacuarea a altor 70 de rezidenți.

Dar nu a precizat și originea dronei.

Ministerul Român al Apărăîrii a subliniat că drona căzută la Galați este una de proveniență rusească

„Din primele informații, rezultă că toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului”, a anunțat Ministerul Apărării, într-un comunicat, vineri dimineață.

Președintele Nicușor Dan a declarat și el vineri dimineață că „responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse”.

„Ceea ce s-a petrecut astăzi la Galați este consecința directă a războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei, a modului iresponsabil și nediscriminatoriu în care Moscova operează aceste sisteme de armament în vecinătatea imediată a frontierelor NATO, precum și a disprețului sistematic față de dreptul internațional. Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul și la cauza acestei agresiuni”, a spus președintele.