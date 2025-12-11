Primul caz de lepră confirmat în România după mai bine de 40 de ani. Alte trei cazuri, în curs de evaluare / Ce spune ministrul Sănătății despre riscul răspândirii bolii

Ministerul Sănătății a anunțat că joi a fost confirmat un caz de lepră, cunoscută și ca boala Hansen, la Cluj-Napoca, iar teste se fac în continuare în cazul altor trei persoane. Este vorba de patru femei care lucrează ca maseuze la un salon, fiind originare din Asia. Acesta este primul caz de lepră diagnosticat în România din 1981 încoace.

Conform Ministerului Sănătății, primele două paciente, care inițial au mers în 26 noiembrie la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj, au vârste de 21 și 25 de ani și provin din Indonezia.

În urma investigațiilor, a fost confirmat un caz de lepră, iar alte trei sunt în „monitorizare clinicǎ și epidemiologicǎ.”

DSP Cluj a dispus mai multe măsuri specifice în astfel de cazuri: dezinfecție cu ozon în toate spațiile utilizate; verificarea vestiarelor și a spațiilor de depozitare individuală; intensificarea procedurilor de igienizare cu biocide avizate; programarea angajaților la control medical în Medicina Muncii; extinderea anchetei epidemiologice, urmând ca salonul să fie închis până la finalizarea anchetei.

„Având în vedere dezvoltarea lentă a bacteriei Mycobacterium leprae, sursa infecției este dificil de identificat. După începerea tratamentului, riscul de răspândire dispare”, afirmă Ministerul Sănătății.

Ministrul Sănătății: Riscul pentru populația generală rămâne scăzut

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a scris, pe Facebook, că a cerut asistență internațională din partea Organizației Mondiale a Sănătății și Centrului European pentru Prevenirea și Controlului Bolilor Contagioase (ECDC).

„Riscul pentru populația generală rămâne scăzut, iar situația este gestionată cu maximă responsabilitate (…) În România, ultimul caz de lepră (boala Hansen) a fost diagnosticat în 1981. La nivel european, cazurile sunt sporadice, majoritatea la persoane care provin din zone endemice din Asia, Africa sau America Latină”, spune Rogobete.

Cât de contagioasă este lepra

Conform Ministerului Sănătătții, riscul de transmitere a bolii scade până la dispariție odată cu începerea tratamentului. Ministerul precizează că lepra are o evoluție lentă și o contagiozitate redusă, transmiterea necesitând expunere prelungită la agentul patogen.

Boala nu se transmite prin:

• strângerea mâinii,

• îmbrățișare,

• călătorii în mijloacele de transport în comun,

• proximitate scurtă,

• folosirea spațiilor comune.