Primul centru integrat de managament al obezităţii din România, deschis la Timişoara: „70% din populaţia adultă a ţării este supraponderală sau obeză”

Un Centru Integrat de Management al Obezităţii, primul din România, a fost înfiinţat la Timişoara, anunță News.ro. Acesta funcţionează în cadrul Spitalului Judeţean. Consultaţiile sunt decontate integral cu bilet de trimitere de la medicul de familie.



Centrul reuneşte medici din diferite specialităţi, care vor putea oferi un diagnostic mai precis şi pot stabili un tratament personalizat pentru fiecare dintre pacienţi. În cadrul acestuia va activa o echipă multidisciplinară, formată din diabetologi, specialişti în nutriţie şi boli metabolice, endocrinologie, cardiologie, gastroenterologie, dietetică, psihologie, pneumologie, reabilitare medicală şi chirurgie metabolică.



„Acest centru răspunde, de fapt, la o nevoie stringentă pe care o avem la nivel de societate, deoarece obezitatea şi supraponderea reprezintă nişte afecţiuni în creştere. Potrivit statisticilor, estimăm în momentul de faţă că 70% din populaţia adultă a ţării noastre este supraponderală sau obeză, cu consecinţe deosebit de importante şi grave, pentru că obezitatea nu vine niciodată singură. (…) Centrul îşi propune să aducă specialişti din toate ramurile implicate în managementul obezităţii, pentru a veni cu o soluţie concretă pentru pacient. O persoană cu obezitate nu are doar obezitate, are frecvent complicaţîi metabolice. Obezitatea reprezintă probabil 75 – 80% din totalul cazurilor ce ajung la diabetul zaharat tip 2. Are complicaţii endocrinologice, cardiologice, gastro-enterologice”, a declarat Bogdan Timar, coordonatorul proiectului și președintele Societății Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice.



„Pacientul, odată ajuns la noi, va fi primit de către un manager de caz, acesta îi va face o evaluare iniţială şi îi va face recomandările iniţiale, iar, pe baza celor găsite în evaluarea iniţială, îl va îndruma către ceilalţi specialişti implicaţi în acest centru. E important de menţionat că, dincolo de această îndrumare, pacientul va fi condus de către un navigator de pacienţi, care îi face programările la celelalte specialităţi, îi oferă soluţia şi îl îndrumă către aceste cabinete, astfel încât, dincolo de perspectiva necesităţîi, venim şi cu soluţia prim care pacientul poate beneficia în acest moment de îngrijire la cele mai înalte standarde”, a mai precizat medicul Bogdan Timar.



În cadrul Centrului Integrat de Management al Obezităţii, pacienţii vor putea fi consultaţi gratuit, pe baza trimiterii de la medicul de familie, costul fiind suportat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.



„E o problemă complexă, care necesită o abordare complexă. Practic, noi ne racordăm la standardele societăţilor europene de profil prin asta, adică oferim un management integrat al unui pacient cu obezitate. Această se va face foarte simplu, fără birocraţia suplimentară, se vor sintetiza datele, şi, astfel, pacientul va putea să aibă la final un plan amplu, complex de măsuri, pentru că nu există, din păcate, acel medicament unic, care să rezolve problema. Şi, atunci, pe lângă un tratament medicamentos, poate are nevoie de un plan de nutriţie adecvat, poate are nevoie de un plan de recuperare, activitate fizică, kinetoterapie, nu de puţine ori de un serviciu de psihologie, că să managerieze provocările, poate are nevoie de intervenţie chirurgicală, analize de laborator, toate vor fi oferite integrat, şi foarte important, gratuit pentru pacienţii noştri, ceea ce este un caracter de unicitate”, a declarat medicul Dorel Săndesc, managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” din Timişoara.



În judeţul Timiş trăiesc aproximativ 253.000 de persoane care suferă de obezitate, iar numărul diabeticilor este de 49.528.

Foto: Dreamstime.com.