Primul gimnast care a luat nota maximă la Jocurile Olimpice a murit la 68 de ani

Aleksandr Diteatin în exercițiul de sărituri care i-a adus nota 10 la Jocurile Olimpice de la Moscova 1980. Foto: Anonymous / AP / Profimedia

Rusul Aleksandr Diteatin, primul gimnast care a obţinut nota maximă 10 la Jocurile Olimpice şi singurul care a câştigat opt medalii la o singură ediţie a Jocurilor Olimpice, a încetat din viaţă la vârsta de 68 de ani, a anunțat Federaţia Internaţională de Gimnastică.

Diteatin a reuşit ambele performanţe la Jocurile Olimpice din 1980 de la Moscova. El a câştigat medalia de aur la individual compus şi a ajutat echipa masculină sovietică să pună capăt dominaţiei de 20 de ani a echipei japoneze, scrie News.ro.

În finalele la aparate, a câştigat a treia medalie de aur la inele şi argint la toate celelalte probe, cu excepţia exerciţiilor la sol, unde a obţinut bronzul.

Doar Phelps l-a egalat la numărul de medalii la o singură Olimpiadă

Cele opt medalii câştigate la o singură ediţie a Jocurilor Olimpice au stabilit un record olimpic care încă se menţine şi care a fost egalat doar de înotătorul Michael Phelps (SUA).

Nota perfectă de 10 a obţinut-o la sărituri şi l-a ajutat pe campionul mondial să-i depăşească pe colegul său Nikolai Andrianov (URSS) şi pe Stoyan Deltchev (BUL) în clasamentul general.

Născut la 7 august 1957, Diteatin a concurat la Campionatele URSS la vârsta de 15 ani. Deşi a fost surprins de creşterea de 12 cm într-un singur an în timpul adolescenţei, s-a adaptat la înălţimea sa.

Deşi uneori a fost în umbra legendarului său coleg de echipă Nikolai Andrianov, Diteatin a fost cel mai mare gimnast la masculin de la sfârşitul anilor 1970 şi începutul anilor 1980. A câştigat două medalii de argint la prima sa participare la Jocurile Olimpice de la Moscova în 1976, unde a ratat podiumul la individual compus cu doar 0,05 puncte.

Apoi a câştigat titlul mondial la individual compus în 1979, precum şi medalii de aur la sărituri, inele şi cu echipa. Şi-a încheiat cariera cu încă trei medalii de aur la Campionatele Mondiale din 1981 de la Moscova, obţinând în total 10 medalii olimpice şi 12 medalii mondiale.

În ultimii ani, a lucrat ca antrenor şi profesor în oraşul său natal, Sankt Petersburg. „Sper că sportul nostru preferat, gimnastica, va entuziasma şi va face fericiţi oamenii din întreaga lume şi că va continua să existe”, a declarat el într-un discurs ţinut în 2004.