Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, unul dintre contestatarii actualei conduceri a PNL, spune că „e timpul pentru alegeri interne în toate organizațiile PNL din țară”, iar la final congresul în care să fie aleasă noua conducere. El își declară susținerea pentru Alin Tișe la șefia PNL: „Mă regăsesc în viziunea lui pentru că spune limpede lucruri care, pentru mine, nu au fost niciodată puncte de program, ci normalitate”.

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, a anunțat la începutul lunii noiembrie că îl contracandidează pe Ilie Bolojan la funcţia de preşedinte al PNL, la viitorul Congres, spunând că are „susținerea colegilor liberali”.

Marți, Hubert Thuma, unul dintre criticii actualei conduceri a PNL, și-a anunțat susținerea pentru Tișe, spunând că acesta „a pus pe hârtie exact ceea ce a reprezentat partidul dintotdeauna”.

„PNL trebuie să fie puternic prin el însuși, în stare să reprezinte singur dreapta românească”

El susține, într-un mesaj postat pe Facebook, că se regăsește în viziunea lui Tișe pentru PNL, pentru că „spune limpede lucruri care, pentru mine, nu au fost niciodată puncte de program, ci normalitate”:

„PNL este un partid de dreapta, așezat pe valori creștine și conservatoare: familie, credință, tradiție, identitate națională. Nu avem de ce să ne cerem scuze pentru asta și nici de ce să o ascundem printre cuvinte la modă.

PNL este partidul celor care muncesc și construiesc. Clasa de mijloc, antreprenorii, oamenii care își riscă banii ca să deschidă o afacere fac prosperitatea României, așa că trebuie să aibă un cuvânt decisiv și în felul în care este ea guvernată. Munca, proprietatea și meritul se respectă.

PNL aparține celor care îl construiesc în fiecare comunitate: membri, primari, consilieri locali și județeni, președinți de consilii județene, parlamentari. Legitimitatea vine din vot și din rezultate. Din nimic altceva.

PNL trebuie să fie puternic prin el însuși, în stare să reprezinte singur dreapta românească și să își hotărască singur direcția, fără să aștepte ca altcineva să i-o arate.

Iar România trebuie să fie o țară respectată: ancorată în Uniunea Europeană și în NATO, partener strategic al Statelor Unite, atașată valorilor occidentale și demnă atunci când își apără interesele”.

Thuma cere alegeri în toate filialele PNL

Hubert Thuma mai susține că „un partid cu 151 de ani de istorie nu are nevoie să fie reinventat”, ci „arre nevoie să rămână el însuși, iar asta începe cu legitimitatea”.

„Tocmai de aceea zic că e timpul pentru alegeri interne în toate organizațiile PNL din țară, de jos în sus: întâi organizațiile locale, apoi filialele județene și, la final, congresul. Un congres în care fiecare delegat vine cu votul colegilor lui în spate. La acel congres, pentru aceste principii, Alin Tișe are tot sprijinul meu la președinția Partidului Național Liberal”, adaugă șeful CJ Ilfov.

Thuma, înlăturat de la șefia PNL Ilfov

În 23 iunie, liberalii au anunţat că nu au fost prelungite mandatele de conducere pentru 12 filiale, între acestea fiind Argeş, condusă de Alina Gorghiu şi Ilfov, condusă de Hubert Thuma.

În plus, liberalii anunţau arunci că au început procedurile de excludere din partid a fostului premier desemnat Adrian Veştea şi a celor care l-au susţinut, dar acestea vor fi finalizate doar după ce noul statut va fi înregistrat la Tribunal.

Congresul pentru validarea unei noi conduceri ar trebui să aibă loc cel târziu în iulie 2027, când expiră mandatul pe doi ani pe care liberalii i l-au dat lui Ilie Bolojan. Însă, voci din PNL vorbesc despre organizarea unui Congres Extraordinar chiar în câteva luni. Motivația ar fi nevoia unei „limpeziri a apelor” cât mai rapidă cu privire la conducerea de drept a partidului, după ce instanța a anulat deciziile prin care liberalii și-au ales o nouă echipă, fără susținătorii lui Adrian Veștea.

După intrarea PNL în opoziție, președintele partidului, Ilie Bolojan, a plecat în turneu. El merge, pe rând, în filialele PNL din țară. Este „ruta de dezbatere și convingere”, înainte de Congresul în care liberalii își vor alege noua conducere, au spus mai mulți politicieni din PNL pentru HotNews.

În Călărași și Teleorman, unde gruparea anti-Bolojan este mai puternică, o mare parte a primarilor liberali au absentat de la întâlnirea cu președintele partidului.