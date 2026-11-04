Primul nume din PNL care anunță că va candida pentru a-i lua locul lui Bolojan la conducerea partidului: „PNL nu este proprietatea nimănui”

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, şi-a anunţat miercuri candidatura la funcţia de preşedinte al PNL, la viitorul Congres, spunând că are „susținerea colegilor liberali”. El acuză că „PNL se îndreaptă într-o direcţie greşită” și că „este momentul” să oprească acest lucru, iar PNL „să redevină un partid în care membrii săi contează”.

Alin Tișe este unul dintre liberalii din grupul care îl contestă pe Ilie Bolojan și încă din iulie, după Congresul PNL în care Ilie Bolojan a fost reconfirmat președinte al partidului, a anunțat o platformă liberal-conservatoare în interiorul PNL și a făcut apel la colegii săi să se alăture.

Tișe a făcut anunțul candidaturii sale miercuri, pe Facebook, susținând că „PNL trebuie să redevină un partid în care membrii săi contează, în care cei care câştigă alegeri au un cuvânt greu de spus şi în care deciziile se iau împreună”:

„PNL se îndreaptă într-o direcţie greşită. Şi este momentul să oprim acest lucru! PNL nu este proprietatea nimănui. Este partidul sutelor de mii de suflete care l-au construit, al primarilor care au câştigat alegeri, al preşedinţilor de consilii judeţene, al parlamentarilor şi al organizaţiilor care ţin partidul în viaţă”.

„Fără dependenţă de USR, PSD sau de orice alt partid”

El spune că este în PNL de 25 de ani şi că, având susţinerea colegilor din organizaţia PNL Cluj şi prin vot direct, a câştigat cinci competiţii electorale: patru mandate de preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj şi un mandat de senator.

„Nu am candidat niciodată în cariera mea cu susţinerea PSD şi nici în alianţă cu PSD sau cu un alt partid politic. Sunt avocat de profesie, cu studii temeinice, absolvite la timpul potrivit, dar şi antreprenor şi asociat în mediul privat. Cunosc atât responsabilitatea administrării publice, cât şi realităţile mediului privat”, mai susține Tișe.

El spune că „PNL trebuie să-şi recapete identitatea, electoratul şi forţa de a reprezenta dreapta românească: „Să ţină cu naţiunea noastră, cu ţara şi cu românii. PNL, prin noi înşine! Fără dependenţă de USR, PSD sau de orice alt partid”.

„Îmi doresc un partid autentic şi puternic, care nu îşi negociază principiile”

Liberalul îşi anunţă candidatura pentru funcția de președinte al PNL, la viitorul congrs al partidului, „în urma susţinerii colegilor liberali”.

Tișe spune că îşi doreşte „un partid autentic şi puternic, care nu îşi negociază principiile şi care îi reprezintă cu adevărat pe antreprenori, mediul de afaceri şi pe toţi cei care cred în aceste valori”:

„Îmi doresc o politică a iubirii, nu a dezbinării, în care toţi liberalii să îşi găsească locul, chiar dacă nu sunt de acord cu mine! Îmi doresc ca partidul să înceapă alegerile de la bază spre vârf, pentru ca fiecare să ştie că opţiunea lui contează! Îmi doresc un partid care să susţină continuitatea proiectelor primarilor, preşedinţilor de Consilii Judeţene şi administraţiilor publice locale”.

”PNL NAŢIONAL LIBERAL CONSERVATOR. Pentru calea dreaptă. Pentru o direcţie corectă. Pentru un PNL naţional, unit, puternic, credibil şi cu frică de Dumnezeu! Nu candidez pentru o funcţie. Candidez pentru a reda PNL forţa de a decide, de a construi şi de a guverna. Împreună vom câştiga, dragi liberali! Vă aştept alături de mine. Împreună putem reda Partidului Naţional Liberal viitorul pe care îl merită!”, adaugă Tișe.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a spus, luni, că organizarea unui nou Congres al PNL „ar putea fi benefică” pentru a lămuri disputele din interiorul partidului și pentru a vedea câtă susținere au contestatarii lui Ilie Bolojan.

Despre o candidatură la șefia partidului a președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, Abrudean a spus: „Contestatari și contracandidați pot să fie mulți, puterea acestora se vede la votul din Congres. În rest, până atunci, sigur că fiecare se poate manifesta cum consideră mai bine, mai vocal, mai puțin vocal”.