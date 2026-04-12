Primul lider politic din România care salută rezultatul alegerilor din Ungaria: „Maghiarii și-au luat democrația înapoi”

Dominic Fritz, liderul USR și primar al Timișoarei, afirmă că „Ungaria a votat azi pentru o schimbare istorică”, după apariția rezultatelor oficiale parțiale care confirmă că partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, a învins Fidesz, partidul premierului Viktor Orbán, aflat la conducerea țării de 16 ani.

„Ungaria este Europa. Prezența de aproape 80% la urne spune totul. Maghiarii și-au luat democrația înapoi”, a scris Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

„Conform primelor rezultate, Ungaria a votat azi pentru o schimbare istorică. După 16 ani de Orbán Viktor, maghiarii au ales să-și întoarcă țara spre Europa, de care acesta a îndepărtat-o. Au ales speranța în locul fricii de dușmanii croiți de propaganda de tip rusesc”, continuă liderul USR.

„Ca primar al Timișoarei, un oraș ridicat de secole de români, maghiari, germani, sârbi, împreună, nu pot decât să salut acest moment. Pentru că el confirmă ceea ce mulți dintre noi știm deja: nu e nicio contradicție între a-ți iubi țara și națiunea și a-ți dori o Europă puternică”, mai afirmă politicianul.

„Vreau să le spun un lucru din toată inima prietenilor mei maghiari din România. Ce se întâmplă azi la Budapesta e o victorie a fiecărui maghiar care vrea o Ungarie democratică, prosperă și europeană. Ceea ce ne susține și ne apără pe toți este casa noastra comună, Europa. Felicitări, Ungaria. Bine ai revenit acasă”, a mai transmis Dominic Fritz.

După Fritz, au mai transmis mesaje de felicitare pentru votul dat duminică de cetățenii din Ungaria miniștrii USR Diana Buzoianu (Mediu) și Radu Miruţă (Apărare), precum și europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă.

Partidul lui Péter Magyar câștigă alegerile în Ungaria. Viktor Orban își acceptă public înfrângerea

„Prim-ministrul Viktor Orbán ne-a felicitat pentru victorie la telefon”, a anunțat duminică seară pe Facebook liderul opoziției ungare, Péter Magyar.

Mesajul său a venit după apariția rezultatelor oficiale parțiale care par să confirme victoria partidului său, după 16 de guvernare a lui Viktor Orbán.

Proiecția după procesarea a peste 53% din voturi arată că Tisza va avea 136 de mandate din 199. Fidesz ar aduna 56 de mandate.

Cetățenii maghiari au votat în număr impresionant: datele au indicat o prezență record la vot – peste 77.8% din alegători au votat până la ora 18.30 (ora 19.30, ora României) – cea mai mare prezență începând din 1990.

Urmărește LIVE pe HotNews rezultatele la alegerile din Ungaria