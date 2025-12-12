Primul mesaj al judecătoarei Raluca Moroșanu, după ce a ieșit în fața conducerii Curții de Apel și a jurnaliștilor pentru a spune că magistratul din documentarul Recorder spune adevărul

Judecătoarea a reacționat printr-un scurt mesaj postat pe Facebook, în care le mulțumește celor care o susțin pe ea și pe judecătorul Laurențiu Beșu, cel care a vorbit în documentarul „Justiție capturată”.

Este primul mesaj al Ralucăi Moroșanu, după momentul de la conferința de presă a Curții de Apel București de joi, când a ieșit în fața conducerii instanței, a colegilor și a zecilor de jurnaliști, pentru a-i da dreptate judecătorului Beșu.

„Mulțumesc tuturor care ne-au susținut și ne vor susține pe mine și colegul Laurențiu Beșu. Am foarte multe mesaje și apeluri, îmi cer scuze dacă nu răspund, însă aseară am plecat de la instanță la 20,30, iar astăzi am luat-o de la capăt. După ce îmi finalizez lucrările de astăzi voi avea timp pentru a răspunde mai multor mesaje. Vă mulțumesc încă o dată”, a scris Moroșanu, vineri, pe Facebook.

Raluca Moroșanu: „Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem”

Momentul de joi de la conferința de presă a conducerii Curții de Apel București care a avut-o protagonistă pe Raluca Moroșanu a deveit viral, stârnind un val puternic de emoție publică.

„Sunt aici să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a spus el este adevărat, conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem”, a afirmat judecătoarea.

„Dacă va fi contrazis este o minciună“. Conducerea nu ne ajută în niciun fel. Suntem terorizați”, a spus Moroșan.

„O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea. Aşa ca paranteză – nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la ‘Doi şi un sfert’, nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc, pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistratului şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani. Şi ei vor şti că nu mint, dacă nu-l cred pe colegul Laurenţiu, măcar să mă creadă pe mine. Atâta am putut spune”, a adăugat ea.

Cine este judecătoarea Raluca Moroșanu

Raluca Moroșan este judecătoare la Secția I penală a Curții de Apel București și are 26 de ani de magistratură.

Judecătoarea Raluca Moroșanu este expertă în domeniul penal, autoare a mai multor titluri de specialitate care stau la baza pregătirii studenților la Drept. Formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii și la Școala Națională de Grefier, Raluca Moroșanu a fost membru în comisia de elaborare a Noului Cod de Procedură Penală.

Printre publicațiile la care a contribuit judecătoarea Moroșanu se află: „Codul de procedură penală comentat”, „Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni”, „Codul de procedură penală. Executarea hotărârilor penale”, „Aspecte controversate în materia grațierii”.