Primul mesaj al lui Ilie Bolojan după demiterea Guvernului său: „După 10 luni, s-a întâmplat inevitabilul”

Dacă „ataci privilegii şi aprinzi lumina, reacţiile sunt pe măsură”, a transmis miercuri Ilie Bolojan, la o zi după ce Guvernul său a fost demis prin moţiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR.

„Dragi români, a fost o onoare pentru mine să fiu 10 luni în serviciul ţării noastre, în funcţia de prim-ministru. Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru a aduce ordine în finanţele României, a corecta nedreptăţi şi a promova reforme pentru modernizarea României. Cel mai important, am dovedit că este posibil un alt mod de a guverna”, a scris Ilie Bolojan pe pagina de Facebook.

El le-a mulțumit românilor pentru pentru că au suportat „neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanţelor ţării”. „Ele nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preţ pentru reconstrucţie şi bunăstare în viitor”, a adăugat el.

De asemenea, el le-a mulțumit celor cu care a colaborat în perioada în care și-a exercitat funcția de premier, afirmând: „Împreună am dovedit că se poate guverna cu reguli, fără să risipeşti banii publici şi fără aroganţă”.

„După 10 luni, s-a întâmplat inevitabilul”, a mai transmis Bolojan, punctând că atunci „când ataci privilegii şi aprinzi lumina, reacţiile sunt pe măsură”.

„Până în ultima zi în această funcţie, voi lucra pentru interesele României şi nu voi abandona principiile pe care le-am probat în toată cariera mea. Tot sprijinul pe care l-am primit, mai ales în ultima lună, mă motivează să merg mai departe, să lupt în continuare pentru România şi viitorul ei. Se încheie o etapă, începe alta; valorile pentru care lupt rămân aceleaşi şi este esenţial că vă simt alături. MULŢUMESC, ROMÂNIA”, a conchis Ilie Bolojan.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a trecut marți de Parlament cu 281 de voturi „pentru”, peste pragul de 233 necesar pentru demiterea Guvernului. Cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost astfel înlăturat de la putere, dar rămâne interimar până la formarea unui nou Executiv.

Marți seară, PNL a decis, în unanimitate, să intre în opoziție după moțiunea care a demis guvernul: „PSD e responsabil pentru agravarea crizei politice. Trebuie să-și asume guvernarea”.