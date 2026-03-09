Primul mesaj al lui Putin pentru noul ayatollah al Iranului: „Sprijin de neclintit”

Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Mojtaba Khomeini după ce acesta a fost ales ayatollah suprem al Republicii Islamice după uciderea tatălui său Ali Khomeini în prima zi a atacului Israel – SUA asupra Iranului.

„În acest moment, când Iranul se confruntă cu o agresiune armată, activitatea dumneavoastră în această înaltă funcție va necesita, fără îndoială, mult curaj și devotament. Sunt convins că veți continua cu onoare opera tatălui dumneavoastră și veți uni poporul iranian în fața încercărilor grele”, spus Putin, potrivit unui comunicat al Kremlinului.

„Din partea mea, aș dori să confirm sprijinul nostru neclintit față de Teheran și solidaritatea cu prietenii iranieni. Rusia a fost și va rămâne un partener de încredere al Republicii Islamice”, a spus președintele rus.

„Vă doresc succes în rezolvarea sarcinilor dificile care vă stau în față, precum și sănătate și putere sufletească”, a adăugat el.

Forul de clerici Adunarea Experților din Iran l-a numit pe Mojtaba Khamenei, 56 de ani, în locul tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, în funcția de nou lider suprem al țării, a informat duminică presa de stat.

Decizia alegerii lui Mojtaba Khamenei semnalează că liderii de linie dură rămân ferm la conducere la Teheran, la o săptămână de la începutul conflictului cu Statele Unite și Israel.

Mojtaba, un cleric de rang mediu cu legături strânse cu puternica Garda Revoluționară, a fost considerat de mult timp de către membrii regimului de la Teheran ca un potențial succesor al tatălui său, care a fost ucis după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului.