ULTIMA ORĂ Numele noului lider suprem din Iran, anunțat de presa de stat

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, participă la Adunarea Experților, în Qom, Iran, pe 5 mai 2025. Imagine ilustrativă. FOTO: Iranian Presidency/ZUMA Press Wi / Shutterstock Editorial / Profimedia

Adunarea Experților din Iran l-a numit pe Mojtaba Khamenei în locul tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, în funcția de nou lider suprem al țării, a informat duminică presa de stat, preluată de Reuters, SkyNews și The Guardian.

Decizia semnalează că liderii de linie dură rămân ferm la conducere la Teheran, la o săptămână de la începutul conflictului cu Statele Unite și Israel.

Mojtaba, un cleric de rang mediu cu legături strânse cu puternica Garda Revoluționară, a fost considerat de mult timp de către membrii regimului de la Teheran ca un potențial succesor al tatălui său, care a fost ucis după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului.

Deși ideologia dominantă în Iran dezaprobă principiul succesiunii ereditare, el are o influență puternică în cadrul Gărzii și în biroul încă influent al tatălui său.

Poziția de lider suprem îi conferă lui Mojtaba ultimul cuvânt în toate chestiunile de stat din Republica Islamică.

„Vot decisiv”

Membrii corpului clerical responsabil cu selectarea celei mai înalte autorități din Iran au anunțat duminică decizia, îndemnând iranienii să se alinieze în spatele lui și să păstreze unitatea națională.

Într-o declarație difuzată de presa de stat, Adunare Experților a afirmat că Mojtaba Khamenei a fost ales prin ceea ce a descris ca fiind un „vot decisiv”.

Organismul a îndemnat cetățenii din întreaga țară, „în special elitele și intelectualii din seminarii și universități”, să jure loialitate noii conduceri și să protejeze unitatea într-un moment critic pentru Iran.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, nu a deținut niciodată o funcție guvernamentală, potrivit SkyNews. El a supraviețuit atacurilor militare asupra Iranului de weekendul trecut.

Numele lui Mojtaba Khamenei a fost vehiculat în ultimele zile ca posibil succesor al tatălui său, chiar dacă Ali Khamenei a negat în 2024 un astfel de scenariu, în contextul în care Revoluția islamică a pus capăt secolelor de monarhie ereditară în 1979, notează AFP.

Cine este Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei este unul dintre cei șase copii ai fostului lider suprem, ucis pe 28 februarie la vârsta de 86 de ani, după mai bine de trei decenii la conducerea statului.

Datorită discreției sale, adevărata sa influență a dat naștere la speculații intense de-a lungul anilor în rândul populației iraniene, precum și în sferele diplomatice.

Purtând o barbă căruntă și turbanul negru al unui „seyyed”, descendent al profetului Mahomed, el a fost prezentat de unii ca fiind adevăratul șef, acționând în culisele biroului tatălui său, în centrul puterii din Iran.

Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei (care a fost ucis în atacul lansat de SUA și Israel din 28 februarie) Foto: Profimedia

El este considerat apropiat de conservatori, în special datorită legăturilor sale cu Garda Revoluționară, armata ideologică a Republicii Islamice. Această relație datează de la angajarea sa într-o unitate de luptă la sfârșitul lungului război dintre Irak și Iran (1980-1988).

Președintele american, Donald Trump, care a afirmat joi că este „implicat” în alegerea noului lider suprem, a declarat că nu va accepta ca fiul lui Khamenei să preia conducerea.

Decizia ar putea duce la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, după ce Trump a spus că dorește să aibă un cuvânt de spus în alegerea liderului suprem al Iranului, scrie The Guardian.

Niciodată ales, sancționat de SUA

Trezoreria SUA l-a sancționat pe Mojtaba Khamenei în 2019, indicându-l drept persoana care „îl reprezenta oficial pe liderul suprem, deși nu a fost niciodată ales sau numit într-o funcție guvernamentală, în afara funcțiilor sale în cadrul biroului tatălui său”.

Potrivit Trezoreriei SUA, Ali Khamenei „a delegat o parte din responsabilitățile sale” fiului său.

Conform sursei citate, „a lucrat în strânsă colaborare cu comandantul Forței Qods”, ramura operațiunilor externe a Gărzii, precum și cu forțele paramilitare Bassij, pentru „a promova ambițiile regionale destabilizatoare ale tatălui său și obiectivele sale represive interne”.

Oponenții au pus în discuție în special rolul lui Mojtaba Khamenei în reprimarea violentă a mișcării de protest care a urmat realegerii președintelui ultraconservator Mahmoud Ahmadinejad în 2009.

Potrivit unei anchete realizate de Bloomberg, Mojtaba Khamenei s-a îmbogățit considerabil prin crearea unei vaste rețele de companii fantomă în străinătate.

Soția sa, Zahra Haddad-Adel, fiica unui fost președinte al Parlamentului, a fost, de asemenea, ucisă în atacurile SUA-Israel, potrivit autorităților iraniene.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat miercuri că orice succesor al lui Ali Khamenei va deveni „o țintă”.