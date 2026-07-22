Primul mesaj al noului lider Hamas, după preluarea funcției. A supraviețuit unui atac al Israelului în Qatar

Khalil al-Hayya, în vârstă de 65 de ani, desemnat recent lider al grupării islamiste palestiniene Hamas, a promis miercuri că va menţine orientarea organizaţiei şi că prima sa prioritate este redarea unei vieţi demne locuitorilor din Fâşia Gaza, informează DPA, preluată de Agerpres.

În primul său discurs după ce şi-a preluat rolul luni, al-Hayya a cerut încetarea operaţiunilor militare israeliene în Gaza, un armistiţiu cuprinzător şi retragerea forţelor armate ale Israelului.

El a făcut totodată un apel către comunitatea internaţională să pună presiune asupra Israelului pentru îndeplinirea angajamentelor în cadrul planului de pace în Orientul Mijlociu mediat de preşedintele american Donald Trump.

Planul prevede şi dezarmarea Hamas ca o condiţie esenţială pentru reconstrucţia Fâşiei Gaza, dar al-Hayya nu a menţionat această chestiune.

Armistiţiul din Gaza, declarat în octombrie 2025, a fost încălcat prin mai multe incidente armate; loviturile israeliene au continuat să provoace pierderi de vieţi. Conform diferitelor estimări, Israelul controlează între 65% şi 75% din teritoriul palestinian, dar experţii în Orientul Mijlociu apreciază că Hamas şi-a consolidat puterea în restul Fâşiei Gaza.

Al-Hayya s-a născut în Gaza, dar în ultimii ani a locuit mai mult în Qatar. Se pare că el a fost una din ţinte anul trecut, când forţele aeriene israeliene au încercat să lovească conducerea Hamas aflată la Doha.

Patru din fiii noului lider al Hamas au fost ucişi de atacuri israeliene, dintre care unul în capitala Qatarului.