VIDEO Cum arată clădirea din Doha bombardată de Israel / Au fost lansate zece bombe

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu (centru) și ministrul Apărării Israel Katz (primul din stânga), la un centru de comandă din Israel. FOTO: Chen Junqing / Xinhua News / Profimedia

Peste zece avioane de vânătoare ale forțelor aeriene israeliene au fost angrenate în atacul asupra unei clădiri din Doha unde Israelul susține că se aflau lideri Hamas, scrie The Times of Israel.

Publicația israeliană citează oficiali militari care spun că asupra clădirii au fost lansate zece bombe. Toate munițiile au lovit în câteva secunde clădirea unde Armata israeliană susține că se adunaseră lideri ai Hamas.

Reported footage of the Israeli airstrike that targeted Hamas' leadership in Doha today. pic.twitter.com/vm0E4fepjZ — Joe Truzman (@JoeTruzman) September 9, 2025

În drumul spre lansarea atacului și în drumul de întoarcere spre Israel, au fost fost făcute mai multe realimentări aeriene pentru avioanele de luptă implicate, mai scrie The Times of Israel.

المبنى المقصوف في الدوحة



قيادة حماس كانت بالمقر pic.twitter.com/wOukbZh5cd — Hanzala (@Hanzpal2) September 9, 2025

Un oficial israelian de rang înalt a declarat presei israeliene că printre membrii Hamas vizați de atac s-au numărat Khalil al-Hayya, negociatorul-șef și liderul exilat din Gaza, și Zaher Jabarin, liderul exilat din Cisiordania.

„Așteptăm rezultatele atacului”, a adăugat oficialul, citat de BBC.

Agențiile de presă arabe relatează că cinci persoane au fost ucise în atac, fiind vorba despre membri Hamas, care nu făceau însă parte din conducere.

Numele oficial al loviturii armatei israeliene împotriva conducerii Hamas de la Doha, capitala Qatarului, a fost „Summit de foc”.