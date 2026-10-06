Primul parlamentar exclus din grupul PNL pentru că nu a votat Guvernul Mureșan. „E primul. Sunt patru suspecți”

Deputatul Eduard Mititelu a fost exclus din grupul PNL de la Camera Deputaților pentru că nu a votat Guvernul Mureșan.

Mititelu nu era la prima abatere, el acceptase în iunie un post de ministru în Guvernul Veștea, în ciuda deciziilor partidului.

HotNews l-a contactat pe Eduard Mititelu, dar acesta nu a vrut să comenteze decizia conducerii.

Mititelu nu este exclus și din partid

Decizia de a-l exclude pe deputatul de Botoșani Eduard Mititelu a fost luată într-o ședință a grupului parlamentar PNL, care a avut loc luni.

Decizia are la bază o hotărâre a grupului PNL de la Camera Deputaților din luna septembrie: ca cei care nu respectă deciziile grupului să fie excluși, a explicat purtătorul de cuvânt al PNL Ionel Bogdan într-o discuție cu HotNews.

„Grupul funcționează după un regulament. Dacă nu te supui deciziei majorității, ca în orice democrație, atunci nu mai faci parte din grupul respectiv. E foarte simplu”, a argumentat liberalul.

Eduard Mititelu nu riscă, pentru moment, și excluderea din partid. Nu a fost demarat un astfel de demers în PNL.

„Nici nu am avut Birouri Politice Naționale, nici nu am avut acele decizii. Există un statut înregistrat la Tribunalul București după care funcționăm. Pentru a demara astfel de proceduri, lucrurile sunt mult mai complicate decât pentru un membru al grupului parlamentar”, a explicat Ionel Bogdan pentru HotNews.

„Sunt patru suspecți”

Consecința deciziei luate de grupul parlamentar este că Mititelu rămâne în acest moment deputat neafiliat.

„E primul. Sunt patru suspecți”, a declarat un lider PNL, fără alte detalii, pe motiv că dovezile nu sunt concludente acum.

Miercurea trecută, Guvernul Mureșan a picat la votul din plen, cu mai puține voturi decât cabinetul PSD – PNL propus de liberalul Adrian Veștea, liberalul care nu a avut susținerea propriului partid, ci doar a 16 liberali considerați „puciști” de tabăra Bolojan.a

Eduard Mititelu a mai încălcat o dată decizia conducerii PNL în luna iunie, când a acceptat o funcție în Guvernul Veștea, pe care liberalii nu l-au susținut oficial. El a cerut atunci votul Parlamentului ca ministru pentru Digitalizare în cabinetul lui Adrian Veștea.

În urma acestei decizii, la începutul sesiunii parlamentare, grupul PNL de la Camera Deputaților l-a retras din funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru industrii și l-a înlocuit cu Sebastian Burduja.

De altfel, în acea ședință din luna septembrie, toți parlamentarii liberali care l-au susținut pe Adrian Veștea la votul de învestitură, în ciuda deciziilor partidului, și-au pierdut funcțiile de la Camera Deputaților și Senat. Este vorba de unsprezece membri PNL, printre care Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc și George Scarlat.