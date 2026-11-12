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Actualitate

Primul pas pentru interzicerea mașinilor poluante în București, începând din 2027: De când vor fi restricții în toată Capitala și ce paradox apare chiar și dacă nu s-ar aplica interdicțiile

Catiușa Ivanov
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Măsura a fost inclusă în Planul Integrat de Calitate a Aerului, pus joi în dezbatere publică de către Primăria capitalei. Astfel, pornind de la 1 noiembrie 2027, propunerea este ca accesul mașinilor Non-euro și Euro 1 să fie interzis în zona centrală, urmând ca peste câțiva ani în zona centrală va fi permis doar accesul Euro 6. Paradoxal, planul arată că emisiile de NOx oricum vor scădea substanțial și fără a fi aplicate aceste interdicții.

  • Planul menționează și anumite excepții, însă nu este specificat care. 
  • Respectarea interdicțiilor va fi verificată printr-un sistem de camere cu recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare. Controlul ar urma să fie realizat de Poliția Locală a Municipiului București. 
  • Planul propune și înlocuirea sistemelor de încălzire poluante (sobe) din aproximativ 15.000 de locuințe până la sfârșitul lui 2030 prin programul „AER 2030 ACASĂ”. 

Ca să intre în vigoare, planul trebuie aprobat de Consiliul General al Municipiului București, după dezbaterea publică.