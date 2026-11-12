Primul pas pentru interzicerea mașinilor poluante în București, începând din 2027: De când vor fi restricții în toată Capitala și ce paradox apare chiar și dacă nu s-ar aplica interdicțiile

Ca să intre în vigoare, planul trebuie aprobat de Consiliul General al Municipiului București, după dezbaterea publică.

Măsura a fost inclusă în Planul Integrat de Calitate a Aerului, pus joi în dezbatere publică de către Primăria capitalei. Astfel, pornind de la 1 noiembrie 2027, propunerea este ca accesul mașinilor Non-euro și Euro 1 să fie interzis în zona centrală, urmând ca peste câțiva ani în zona centrală va fi permis doar accesul Euro 6. Paradoxal, planul arată că emisiile de NOx oricum vor scădea substanțial și fără a fi aplicate aceste interdicții.

Cine poluează, de fapt, în București

Potrivit Planului Integrat de Calitate a Aerului, în București, concentrațiile de dioxid de azot (NO₂) depășeau în 2023 limita anuală admisă de 40 µg/m³ pe 149 de străzi, în special în zona centrală și pe arterele intens circulate. Suprafața afectată era de 3,2 km², iar aproximativ 236.000 de bucureșteni locuiau în aceste zone, potrivit estimărilor realizate prin modelare.

Principalele surse ale emisiilor de oxizi de azot, în 2023, sunt producția de energie electrică și termică (47%), traficul rutier (33%) și încălzirea locuințelor (13%).

Totuși, traficul rutier are cea mai mare contribuție dintre sursele locale la concentrațiile de dioxid de azot de la nivelul străzii.

În cazul particulelor în suspensie, principala sursă locală de emisii este încălzirea rezidențială, responsabilă pentru 68% din emisiile de PM10 și 75% din cele de PM2,5.

„Nivelul de poluare din București e alarmant: de 4 ori peste valorile maxime. Trebuie să acționăm cât mai rapid. Pentru sănătatea noastră! Tocmai de aceea, azi, am pus în consultare publică Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București (PICA) și Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul Bucureşti (PMCA) pentru perioada 2026-2030”, se arată într-o postare făcută pe Facebook de Primăria Capitalei.

Principalele surse de poluare sunt, spune municipalitatea:

traficul rutier. 1,3 milioane de mașini din cele 2,8 înregistrate în București și Ilfov sunt vechi și poluante

încălzirea rezidențială cu combustibili solizi (lemn și cărbune).

Ce calendar propune Primăria pentru interzicerea mașinilor poluante

Una dintre cele mai importante măsuri propuse este introducerea unei zone cu emisii scăzute, în care accesul mașinilor poluante să fie interzis treptat, în funcție de norma Euro.

Astfel, începând cu 1 noiembrie 2027, în zona centrală a Bucureștiului ar urma să fie interzis accesul autovehiculelor fără normă de poluare și al celor Euro 1.

De la 1 noiembrie 2028, restricția ar urma să fie extinsă și la mașinile Euro 2, din 2029 la cele Euro 3, din 2030 la Euro 4, iar din 2031 la Euro 5.

Practic, din noiembrie 2031, în zona centrală ar mai putea circula doar autovehiculele Euro 6.

În restul Bucureștiului, restricțiile ar urma să fie introduse din 1 noiembrie 2028, când va fi interzis accesul mașinilor fără normă de poluare și Euro 1.

Din noiembrie 2029, interdicția se va extinde la Euro 2, iar din noiembrie 2030, la Euro 3. Astfel, în restul Capitalei vor mai putea circula doar autovehiculele Euro 4 sau mai puțin poluante.

Din noiembrie 2031, în centrul Bucureștiului ar urma să poată circula numai autovehiculele Euro 6, iar în restul orașului cele de minimum Euro 4.

Restricțiile sunt propuse pentru toate categoriile de autovehicule, indiferent de tipul de combustibil, urmând să existe și excepții stabilite printr-un regulament aprobat de Consiliul General.

Planul prevede aprobarea regulamentului și a perimetrului zonei până la 15 februarie 2027.

Cum vor fi aplicate interdicțiile

Respectarea interdicțiilor ar urma să fie verificată printr-un sistem de camere cu recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare.

Costul implementării zonei cu emisii scăzute este estimat între 2,5 și 15 milioane de euro, în funcție de documentul de planificare.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă estimează un cost de 2,5 milioane de euro pentru studiul de fezabilitate, sistemul de recunoaștere a numerelor de înmatriculare, semnalizarea și platforma de gestiune, în timp ce Planul de Acțiune pentru un Oraș Verde estimează circa 15 milioane de euro pentru implementarea unei zone cu emisii scăzute și monitorizare.

Suma include: studiul de fezabilitate; sistemul de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare; semnalizarea rutieră; platforma de gestiune.

Zona cu emisii reduse în București

Ce alte măsuri mai vrea să implementeze Primăria Capitalei

Lista cuprinde alte 13 măsuri principale pe care Primăria Capitalei trebuie să le ia:

Transport public nepoluant și benzi rezervate transportului public

Modernizarea a 16 linii de tramvai (49,06 km cale dublă)

Extinderea rețelei de tramvai: Prelungirea Ghencea, Bd. Dimitrie Pompeiu și extinderi în patru loturi

Amenajarea unor puncte de oprire pentru trenul metropolitan pe semi-inelul feroviar de nord

Management integrat al traficului (92 de intersecții) și 220 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice

Amenajarea unui traseu prioritar pietonal și pentru bicicliști în zona centrală

Programe de înnoire a parcului auto derulate de Administrația Fondului pentru Mediu, în corelare cu zona cu emisii scăzute

Programul „AER 2030 ACASĂ” pentru tranziția locuințelor încălzite cu combustibili solizi

Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (SACET)

Modernizarea centralelor termice de cvartal

Reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale și publice

Salubrizarea stradală cu tehnologii cu filtre HEPA și restricții tehnologice

Reabilitarea terenurilor supuse eroziunii eoliene

Ce rezultate se obțin dacă se aplică toate interdicțiile?

Potrivit estimărilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului, dacă măsurile propuse vor fi implementate, în 2029 emisiile de oxizi de azot (NOx) din București ar urma să fie cu 4,8% mai mici, cele de particule în suspensie PM10 cu 24,1%, iar cele de particule fine PM2,5 cu 26,9%, comparativ cu scenariul în care măsurile suplimentare nu ar fi aplicate.

Pentru anul 2030, reducerile estimate sunt și mai mari: 7,1% pentru oxizii de azot, 40,1% pentru PM10 și 44,8% pentru PM2,5.

Cele mai importante reduceri ale emisiilor de particule ar urma să fie obținute prin programul „AER 2030 ACASĂ”, care vizează renunțarea la încălzirea locuințelor cu combustibili solizi.

În zona centrală, emisiile de NOx provenite din trafic ar scădea cu 22% în 2029 și 30,8% în 2030, dar aceste estimări includ atât restricțiile de circulație, cât și modificările rețelei de transport.

Emisiile NOx tot scad substanțial și dacă nu sunt aplicate măsurile anti-auto

Dacă Primăria Capitalei nu aplică măsurile suplimentare din noul Plan Integrat de Calitate a Aerului, emisiile de particule în suspensie ar crește până în 2029, dar cele de oxizi de azot ar scădea.

Potrivit scenariului de referință din document, comparativ cu anul 2023:

PM10: emisiile totale ar crește cu aproximativ 5%.

PM2,5: emisiile totale ar crește cu aproximativ 5%.

NOx (oxizi de azot): emisiile totale ar scădea cu aproximativ 39% (n.r. față de circa 44% dacă s-ar aplica măsurile împotriva vehiculelor poluante)

Particule PM10 provenite din încălzirea rezidențială: emisiile ar crește cu aproximativ 12%.

Explicația principală este că modelul presupune că mașinile și instalațiile de producere a energiei vor deveni mai puțin poluante până în 2029, chiar dacă Primăria nu introduce noile restricții de circulație.

De ce scad emisiile din trafic? Modelul presupune înnoirea naturală a parcului auto, prin înlocuirea vehiculelor vechi cu unele care respectă standarde Euro mai recente.

În plus, ia în calcul proiectele de infrastructură deja planificate, inclusiv autostrada A0. Asta nu înseamnă că traficul va scădea neapărat, ci că emisiile estimate pe vehicul-kilometru vor fi mai mici.

Cum motivează PMB necesitatea de a pune restricții de circulație mașinilor poluante?

„Asigurarea unui nivel corespunzător al calității aerului înconjurător constituie o prioritate pentru Municipiul București, având în vedere impactul poluării atmosferice asupra sănătății populației, mediului și calității vieții urbane. Planul Integrat de Calitate a Aerului urmărește reducerea concentrațiilor de NO₂, PM10 și PM2,5, în vederea respectării cerințelor legale privind calitatea aerului și a reducerii expunerii populației la poluarea atmosferic”, se arată în referatul de aprobare al proiectului.

Prin Hotărârea din 30 aprilie 2020, pronunțată în cauza C-638/18, Comisia Europeană împotriva României, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a constatat neîndeplinirea obligațiilor privind respectarea valorilor-limită pentru particulele în suspensie PM10 în aglomerarea București și adoptarea măsurilor corespunzătoare pentru ca perioada de depășire să fie cât mai scurtă posibil, se mai arată în document.

„Observațiile și propunerile formulate în cadrul consultării publice vor fi analizate potrivit prevederilor legale, iar documentațiile vor fi definitivate și supuse avizării înainte de promovarea spre adoptare”, se mai arată în document.

Cetățenii pot trimite întrebări și propuneri în scris, la sediul Primăriei, pe mail-ul plancalitateaer@pmb.ro sau pe site până pe 12 decembrie pentru Planul Integrat de Calitate a Aerului.